Ещё полчасика: Life.ru узнал, как россияне с помощью сна коротают зимние деньки
Опрос: Продолжительность сна зимой увеличивается у каждого третьего россиянина
Россияне зимой стали чуть дольше спать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov
С приходом холодов продолжительность сна трети россиян увеличилась, выяснил Life.ru. Подольше поваляться в тёплой постели предпочитают 32% жителей нашей страны, причём 16% из них продлевают отдых всего на 30 минут, а 6% — на полтора часа и более. Любопытно и то, что женщины чаще мужчин испытывают «зимнюю сонливость» — 39% против 29%.
Два из трёх участников опроса «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь здоров» признались в привычке отсыпаться в нерабочие дни. А среди молодых людей возрастом от 18 до 30 лет этот показатель и вовсе достигает 80%. Однако медики предупреждают: попытка наверстать упущенное за неделю в выходные не увенчается успехом. Постоянный недостаток сна не получится компенсировать за раз.
«Потребность спать дольше часто связана с сокращением продолжительности светового дня, которое приводит к нарушению суточных биоритмов человека, а сбой биологических часов приводит к сбою выработки таких гормонов, как мелатонин, серотонин и других, регулирующих сон. Всё это ухудшает самочувствие, физическое и психологическое здоровье человека», — объяснил зимний феномен врач-терапевт «Виртуальной клиники» Александр Потиевский.
Для борьбы с быстрым утомлением в условиях холода и дефицита солнечного света больше половины россиян увеличивают объём употребления бодрящих напитков, таких как кофе и энергетики. Лишь 41,8% респондентов ищут иные способы продлить активность. Впрочем, как утверждают медики, напитки на основе кофеина провоцируют лишь перевозбуждение и бессонницу. Гораздо полезнее побаловать себя травяными чаями с мёдом.
«Если же захочется чего-то «зимнего», согревающего, то лучше сделать выбор в пользу ароматного чая на основе каркаде или других травяных чаёв, в том числе со специями — бадьяном, имбирём, корицей, гвоздикой», — отметила терапевт Анна Абраменкова.
Ранее Life.ru рассказывал, что полноценный сон играет ключевую роль в состоянии здоровья человека. Его недостаток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, расшатывает нервную систему, подрывает гормональный баланс и ухудшает обмен веществ.