Ещё полчасика: Life.ru узнал, как россияне с помощью сна коротают зимние деньки

С приходом холодов продолжительность сна трети россиян увеличилась, выяснил Life.ru. Подольше поваляться в тёплой постели предпочитают 32% жителей нашей страны, причём 16% из них продлевают отдых всего на 30 минут, а 6% — на полтора часа и более. Любопытно и то, что женщины чаще мужчин испытывают «зимнюю сонливость» — 39% против 29%.

Два из трёх участников опроса «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь здоров» признались в привычке отсыпаться в нерабочие дни. А среди молодых людей возрастом от 18 до 30 лет этот показатель и вовсе достигает 80%. Однако медики предупреждают: попытка наверстать упущенное за неделю в выходные не увенчается успехом. Постоянный недостаток сна не получится компенсировать за раз.

«Потребность спать дольше часто связана с сокращением продолжительности светового дня, которое приводит к нарушению суточных биоритмов человека, а сбой биологических часов приводит к сбою выработки таких гормонов, как мелатонин, серотонин и других, регулирующих сон. Всё это ухудшает самочувствие, физическое и психологическое здоровье человека», — объяснил зимний феномен врач-терапевт «Виртуальной клиники» Александр Потиевский.

Для борьбы с быстрым утомлением в условиях холода и дефицита солнечного света больше половины россиян увеличивают объём употребления бодрящих напитков, таких как кофе и энергетики. Лишь 41,8% респондентов ищут иные способы продлить активность. Впрочем, как утверждают медики, напитки на основе кофеина провоцируют лишь перевозбуждение и бессонницу. Гораздо полезнее побаловать себя травяными чаями с мёдом.