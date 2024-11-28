Учёные предупредили об опасности нерегулярного сна

Отход ко сну и пробуждение в разное время могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Это подтвердило исследование учёных из канадского Университета Оттавы. Подробностями поделилось издание Daily Star.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 40 до 72 лет. Научная работа включала разработку индекса регулярности сна. По нему оценивали, насколько стабильным было время засыпания и пробуждения. Участники эксперимента носили трекеры активности в течение недели, что позволило точно фиксировать время отхода ко сну.

Анализ данных более чем 72 тысяч участников показал, что регулярность сна важнее его продолжительности. Восьмичасовой сон при этом никак не компенсирует риски. Если человек засыпает в разное время, то риск сердечных заболеваний у него увеличивается на 26%. Это подчеркнул ведущий исследователь проекта доктор Жан-Филипп Шапут.

Это связано с повышением уровня С-реактивного белка. Он является маркером воспаления, который ассоциируется с заболеваниями сердца. «Сон также может оказывать косвенное влияние на здоровье сердца, влияя на наш образ жизни», — отмечают исследователи.

Регулярное время отхода ко сну и пробуждения способствует поддержанию гормонального баланса, улучшению обмена веществ и снижению уровня стресса, что, в свою очередь, защищает сердце и сосуды.

Кроме того, учёные продолжают изучать связь между нерегулярным графиком сна и мерцательной аритмией. Это состояние значительно увеличивает риск инсульта. Они рекомендуют придерживаться постоянного режима сна с допустимой погрешностью в 30 минут, чтобы минимизировать риски для здоровья.