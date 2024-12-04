Бу, испугался? Неизвестные сущности стали чаще приходить к россиянам во снах

В 2024 году россияне стали чаще сталкиваться с сонным параличом, выяснил SHOT. Это состояние, при котором мозг почти очнулся ото сна, а тело всё ещё продолжает оставаться неподвижным. Зачастую при этом возникают ужасающие галлюцинации, за которыми остаётся только в панике наблюдать.

По данным специалистов, число обращений с таким расстройством в последние годы неуклонно росло. Не исключением стал и уходящий 2024-й, когда россияне жаловались на сонный паралич на 30% чаще. Корень проблемы, как рассказала врач-сомнолог Елена Царёва, кроется в возросшем уровне стресса, учащении физиологических нарушений среди населения и даже пандемии CoViD-19, которая тоже повлияла на состояние россиян. В некоторых случаях вмешиваются заболевания нервной системы, например, нарколепсия, что не даёт контролировать сон и бодрствование.

В целом, заверили SHOT медики, это состояние хоть и безумно жуткое, но не опасное. В каждом отдельном случае, по словам сомнологов, необходимо разбираться и искать причину нарушения здорового сна.