Австрию обвинили в разрыве многолетнего партнёрства с Россией в ущерб своему народу
Посол РФ Любинский: Ситуацию с поставками газа обострила австрийская сторона
Посол России в Вене Дмитрий Любинский, комментируя разрыв контрактов OMV с «Газпромом», отметил, что инициатором обострения ситуации стала австрийская энергетическая компания. Он также подчеркнул, что таким образом Вена подорвала одну из ключевых основ двусторонних отношений.
«На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой «кабале» всё последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнёрство «исторической ошибкой» и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделала самоцелью отказ от него», — сказал дипломат.
По оценке посла, Вена данным шагом разрушила одну из солидных несущих опор отношений с Россией. Он предупредил, что разрыв договора без последствий не останется – Австрии придётся нести ответ перед собственным избирателем и бизнесом. А вот Россия без поставок газа Альпийской Республике проживёт, заключил Любинский.
Напомним, что контракт на поставки газа между OMV и «Газпромом» должен был действовать до 2040 года. Однако в результате судебных разбирательств, связанных с приостановкой поставок в 2022 году, Россия объявила о прекращении газоснабжения Австрии с 16 ноября.
Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat