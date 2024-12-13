Австрию обвинили в разрыве многолетнего партнёрства с Россией в ущерб своему народу

Посол России в Вене Дмитрий Любинский, комментируя разрыв контрактов OMV с «Газпромом», отметил, что инициатором обострения ситуации стала австрийская энергетическая компания. Он также подчеркнул, что таким образом Вена подорвала одну из ключевых основ двусторонних отношений.

«На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой «кабале» всё последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнёрство «исторической ошибкой» и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделала самоцелью отказ от него», — сказал дипломат.

По оценке посла, Вена данным шагом разрушила одну из солидных несущих опор отношений с Россией. Он предупредил, что разрыв договора без последствий не останется – Австрии придётся нести ответ перед собственным избирателем и бизнесом. А вот Россия без поставок газа Альпийской Республике проживёт, заключил Любинский.