В Китае обнаружили 8000-летние кости ребёнка с насечками от орудий труда

Археологи в китайской провинции Хэнань нашли остатки детского скелета, который датируется примерно 6000 годом до нашей эры. Исследование показало, что ребёнок страдал от одного или нескольких заболеваний и, скорее всего, скончался в возрасте восьми лет. Результаты исследования опубликованы в статье International Journal of Osteoarchaeology.

Китайские учёные поделились результатами исследований, проведённых на археологическом памятнике Цзяху в 2001 году. В одной из детских могил археологи нашли останки трёх человек, включая ребёнка. Там же были обнаружены детские длинные кости и рёбра. На костях ног в шести местах были замечены многочисленные насечки, которые, по всей видимости, были сделаны с помощью специальных инструментов. Эксперты предполагают, что эти антропогенные изменения могут быть связаны с болезнью ребёнка. А возможно, насечки были сделаны с целью облегчить его страдания в загробной жизни.

Исследователи отмечают, что находка в Цзяху является значимой в контексте изучения древних практик и верований. Применение насечек на костях может свидетельствовать о попытках людей того времени воздействовать на тело умершего с целью облегчить его переход в иной мир или защитить душу от болезней. По мнению специалистов, такие ритуальные практики были довольно распространены в разных культурах доисторических времён.

Интересно, что хотя Цзяху и является одним из важнейших археологических объектов в Китае, подобные находки достаточно редки. Ведь в большинстве случаев костные останки не сохраняются в должном состоянии, что усложняет их исследование.

Кроме того, специалисты подчёркивают, что дальнейшие работы могут помочь разгадать ещё больше загадок, связанных с образом жизни и верованиями древних народов Китая. Технологии, используемые в археологии, развиваются стремительными темпами. Это даёт учёным новые возможности для изучения объектов, которые ранее оставались неразгаданными.