Голикова: В РФ на 10 тыс. жителей приходится лишь один человек старше 100 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поделилась данными по соотношению долгожителей и населения остальных возрастов. На 10 тысяч россиян приходится только один человек старше 100 лет. Статистику Голикова рассказала во время открытого диалога в Национальном центре «Россия».

По данным Всемирной организации здравоохранения, долгожителем считается человек, отметивший 90-летие. Информацией о количестве людей, перешедших этот возрастной рубеж, вице-премьер также поделилась на встрече. «На 10 тысяч населения в Российской Федерации проживает 41 человек в возрасте 90 и старше», — рассказала Голикова.

Республика Башкортостан лидирует по числу долгожителей, следом идут Марий Эл и Москва. Это может быть связано с тем, что в регионах-лидерах хорошо развита медицина. В мире одной из лидирующих стран по количеству долгожителей считается Япония. В 2023 году страна установила новый рекорд: число её жителей старше 100 лет превысило 92 000 человек. Из них 88,5% — женщины. Это свидетельствует, что в Японии они живут дольше мужчин. Подобное соотношение наблюдается и в России, где женщин-долгожителей в 3,5 раза больше.

Секреты долголетия просты: здоровое питание, отказ от вредных привычек и позитивное отношение к жизни. Так считают сами долгожители. Отметившие 90 лет и больше люди также часто упоминают и другие факторы. Например, они считают, что для долгой жизни важно чувствовать себя нужным и заботиться о ближних.