В 91 год умер восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Валентин Божуков

Федерация альпинизма России сообщила о смерти известного советского и российского альпиниста Валентина Божукова. Мастеру спорта международного класса был 91 год.

Божуков является восьмикратным чемпионом СССР по альпинизму. Он третьим в истории покорил все горные вершины страны высотой не менее 7000 метров. Кроме того, в 1993 году в возрасте 60 лет Божуков установил мировой рекорд, за один сезон поднявшись на три семитысячника со спуском на параплане.

Божуков занимался разработкой применения в альпинизме жидкого кислорода и стоял у истоков парапланеризма в СССР, придумав само слово «параплан». Также сортсмен участвовал в восхождениях на Эверест и был самым возрастным альпинистом России.