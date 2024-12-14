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Регион
14 декабря, 11:09

Свидетель с «разрушительными» уликами против OpenAI умер при странных обстоятельствах

Экс-разработчика ChatGPT, обвинявшего OpenAI в нарушении закона, нашли мёртвым

Сучир Балажи. Фото © Х / Suchir Balaji

Сучир Балажи. Фото © Х / Suchir Balaji

В Сан-Франциско был найден мёртвым 26-летний Сучир Балажи. Он являлся сотрудником компании OpenAI, которая разработала ChatGPT, и обвинял предприятие в нарушениях закона. Об этом сообщает The Times of India.

Балажи начинал свою карьеру айтишника в 2022 году, устроившись на работу в OpenAI. Он помогал модернизировать ChatGPT, но вскоре почему-то разочаровался в идеалах компании. Осенью он публично обвинил руководство компании в нарушении закона США об авторских правах. В интервью он сказал, что действия руководства наносят вред организациям и предпринимателям, чьи данные используются для обучения нейросети.

В OpenAI не обращали внимание на его заявления, отметив лишь, что для создания моделей используются только данные из общего доступа. СМИ же называли его ключевым свидетелем из-за наличия у него доказательств, которые «уничтожили» бы компанию.

В декабре труп Сучира нашли в его квартире в Сан-Франциско. Судмедэксперты говорили, что причиной смерти стал суицид, а полицейские заявили об отсутствии доказательств, указывающих на то, что это было убийство.

Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl
Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl

Однако в этой сфере творятся дела и более жуткие, чем нарушение чьих-то авторских прав. Ранее нейросеть Gemini, за разработку которой отвечала корпорация Google, в ответ на рядовой запрос пользователя выдала пламенную речь о том, что люди вредны, бесполезны и им лучше умереть.

Владимир Озеров
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