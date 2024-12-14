Потеря сознания и кровь: Ребёнку выбили коренные зубы в уральском санатории

Девятилетний мальчик вернулся с отдыха в уральском санатории «Изоплит» без передних зубов. При этом ребёнок не помнит, что с ним произошло и при каких обстоятельствах он их лишился. Об этом инциденте сообщает E1.RU.

Пострадавший приехал на оздоровление в «Изоплит» 6 декабря, а уже спустя неделю родители забрали ребёнка из-за травмы. Так получилось, что мальчику сломали передние коренные зубы, но сам он забыл, что произошло в день происшествия — маме с папой пришлось вести сынишку в больницу.

«Ребёнок говорит, стоял-стоял, раз — резкая боль. Выплюнул зубы, пошла кровь. Вчера мы были на приёме у стоматолога, на снимке видно, что внутри запеклась кровь. Значит, был удар. Возможно, у сына была кратковременная потеря сознания, поэтому он ничего не понял», — рассказал отец пострадавшего.

Родители позвонили учительнице и попросили объяснить, как получилось, что их сын получил серьёзную травму. По словам педагога, дети рассказали, что кто-то из сверстников поставил мальчику подножку, отчего тот упал, ударился о землю и выбил зубы.

Отец мальчика возмущён, так как представители санатория слишком спокойно отнеслись к инциденту: они сказали, что трудно уследить за всеми сразу, ведь детишек много, и все бегают. Родитель признался, что с трудом добился, чтобы в справке указали, что зубы у ребёнка сломаны — мужчину пытались убедить, что его отпрыск прибыл в учреждение уже в таком состоянии. И это при том, что каждое утро в санатории проходит медосмотр.

Сейчас сделать с зубами ничего не получится, так как ребёнок ещё будет расти и развиваться, но через некоторое время ему установят коронки. А пока вместо трёх зубов будет зиять дыра.

«Ему удалят нервы и временно нарастят зубы пломбировочным материалом. А лет в 16 надо будет ставить коронки. И это, получается, нам придется за свой счёт делать», — сказал отец пострадавшего.