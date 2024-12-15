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15 декабря, 04:28

Анкара обиделась на Париж за публикацию доклада о турецких беспилотниках

Defence Türk: Доклад Франции о производстве турецких БПЛА вызвал напряжённость

Турецкий беспилотник Anka. Обложка © flickr / NickJ 1972

Турецкий беспилотник Anka. Обложка © flickr / NickJ 1972

Дипломатическая напряжённость между Парижем и Анкарой возникла после того, как Минобороны Франции опубликовало доклад о производстве беспилотников в Турции, сообщает военный портал Defence Türk.

Документ, подготовленный Генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) в июле, был обнародован в октябре и содержит 65 страниц анализа турецкой беспилотной промышленности. В докладе приводятся спутниковые фотографии стратегических объектов, связанных с производством беспилотников, что вызвало обеспокоенность у турецкого Минобороны.

В ответ на публикацию ведомство потребовало от французского посольства официального заявления и отзыва исследования. Французская сторона в свою очередь обратилась к субподрядчикам, компании Affinis Défense и Eurocrise, с просьбой удалить материал с их сайтов. При этом французские источники отметили, что документ был составлен на основе открытых данных и не содержит конфиденциальной информации.

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Напомним, 23 октября в Анкаре возле завода по производству беспилотников произошёл теракт. У здания аэрокосмического агентства TUSAŞ прогремели несколько взрывов. На этом заводе изготавливаются беспилотники Anka и модернизируются истребители F-15. В нападении участвовали как минимум двое человек — мужчина и женщина, одетые в чёрную форму.

Артём Гапоненко
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