Анкара обиделась на Париж за публикацию доклада о турецких беспилотниках

Дипломатическая напряжённость между Парижем и Анкарой возникла после того, как Минобороны Франции опубликовало доклад о производстве беспилотников в Турции, сообщает военный портал Defence Türk.

Документ, подготовленный Генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) в июле, был обнародован в октябре и содержит 65 страниц анализа турецкой беспилотной промышленности. В докладе приводятся спутниковые фотографии стратегических объектов, связанных с производством беспилотников, что вызвало обеспокоенность у турецкого Минобороны.

В ответ на публикацию ведомство потребовало от французского посольства официального заявления и отзыва исследования. Французская сторона в свою очередь обратилась к субподрядчикам, компании Affinis Défense и Eurocrise, с просьбой удалить материал с их сайтов. При этом французские источники отметили, что документ был составлен на основе открытых данных и не содержит конфиденциальной информации.