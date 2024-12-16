Ляпота! Картину с убийством сына Ивана Грозного вернули в Третьяковку, она стала ещё лучше
Картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковку после реставрации
Кадр из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию» реж. Леонид Гайдай, сценарист
Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Знаменитая картина «Иван Грозный и сын его Иван» авторства Ильи Репина вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после нападения вандала в 2018 году. Теперь полотно будет висеть в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею. Фото © Telegram / Ольга Любимова
Восстановлением картины занимались лучшие реставраторы страны. Специально для реставрации этой картины создали специальное оборудование, аналогов которому в мире нет. Благодаря работе удалось раскрыть подлинные цвета, используемые Репиным в работе.
Напомним, что в мае 2018 года 37-летний житель Воронежа нанёс картине Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Полотно порвалось в трёх местах. Эксперты оценили нанесённый шедевру ущерб на сумму не менее чем в 30 миллионов рублей.