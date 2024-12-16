Ляпота! Картину с убийством сына Ивана Грозного вернули в Третьяковку, она стала ещё лучше

Знаменитая картина «Иван Грозный и сын его Иван» авторства Ильи Репина вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после нападения вандала в 2018 году. Теперь полотно будет висеть в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею. Фото © Telegram / Ольга Любимова

Восстановлением картины занимались лучшие реставраторы страны. Специально для реставрации этой картины создали специальное оборудование, аналогов которому в мире нет. Благодаря работе удалось раскрыть подлинные цвета, используемые Репиным в работе.