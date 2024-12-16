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16 декабря, 12:58

«Электрический шторм»: Медики спасли уральца, чьё сердце остановилось семь раз подряд

Медики спасли уральца, чьё сердце остановилось семь раз подряд

Врачи и их пациент, чьё сердце пришлось запускать целых семь раз. Обложка © VK / Свердловская область

Врачи и их пациент, чьё сердце пришлось запускать целых семь раз. Обложка © VK / Свердловская область

Врачи в городе Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце. Как оказалось, у пациента произошло редкое осложнение на фоне перенесённого инфаркта миокарда, сообщает пресс-служба правительства региона.

Там пояснили, что 56-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии с пульсом всего лишь 30 ударов в минуту. Врачи диагностировали у пациента инфаркт миокарда, после чего провели стентирование коронарного сосуда и установили кардиостимулятор. А вскоре его состояние резко ухудшилось.

«После операции пациент был переведён в реанимационное отделение, где у него развилось новое осложнение — его пульс резко увеличился. В течение этого периода его сердце останавливалось семь раз, и каждый раз медперсонал предпринимал реанимационные меры, чтобы спасти жизнь уральца», отметили в администрации региона.

Как пояснили медики, у мужчины произошёл «электрический шторм сердца». Под наблюдением кардиологов он находился две недели, сейчас его уже выписали из больницы.

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А ранее Life.ru писал, как в Томском НИИ кардиологии спасли жизнь капитану-механику после того, как у него дважды останавливалось сердце. На протяжении нескольких лет у 59-летнего мужчины наблюдались проблемы со здоровьем, включая мерцательную аритмию и «тихий» инфаркт.

Мария Любицкая
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