«Электрический шторм»: Медики спасли уральца, чьё сердце остановилось семь раз подряд

Врачи в городе Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце. Как оказалось, у пациента произошло редкое осложнение на фоне перенесённого инфаркта миокарда, сообщает пресс-служба правительства региона.

Там пояснили, что 56-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии с пульсом всего лишь 30 ударов в минуту. Врачи диагностировали у пациента инфаркт миокарда, после чего провели стентирование коронарного сосуда и установили кардиостимулятор. А вскоре его состояние резко ухудшилось.

«После операции пациент был переведён в реанимационное отделение, где у него развилось новое осложнение — его пульс резко увеличился. В течение этого периода его сердце останавливалось семь раз, и каждый раз медперсонал предпринимал реанимационные меры, чтобы спасти жизнь уральца», — отметили в администрации региона.

Как пояснили медики, у мужчины произошёл «электрический шторм сердца». Под наблюдением кардиологов он находился две недели, сейчас его уже выписали из больницы.