Российские медики вернули к жизни девочку, сердце которой остановилось из-за апельсина

Врачи в Калининграде спасли восьмилетнюю школьницу, у которой произошла остановка сердца из-за аллергической реакции на апельсин. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл 6 декабря на глазах у матери девочки. Днём школьница съела апельсин, но уже через час её состояние резко ухудшилось. Малышка начала кашлять, хрипеть и задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, медики диагностировали у ребёнка анафилактический шок и пищевую аллергию.

Ситуация осложнилась отёком легких и судорогами, которые не позволили сразу доставить девочку в больницу. Когда ребёнок посинел и перестал подавать признаки жизни, врачи провели экстренную интубацию трахеи и подключили юную пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти действия помогли восстановить дыхание и стабилизировать состояние пострадавшей. После успешной реанимации девочку госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.