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9 декабря, 19:51

Российские медики вернули к жизни девочку, сердце которой остановилось из-за апельсина

В Калининграде спасли школьницу после остановки сердца из-за аллергии

Врачи в Калининграде спасли восьмилетнюю школьницу, у которой произошла остановка сердца из-за аллергической реакции на апельсин. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл 6 декабря на глазах у матери девочки. Днём школьница съела апельсин, но уже через час её состояние резко ухудшилось. Малышка начала кашлять, хрипеть и задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, медики диагностировали у ребёнка анафилактический шок и пищевую аллергию.

Ситуация осложнилась отёком легких и судорогами, которые не позволили сразу доставить девочку в больницу. Когда ребёнок посинел и перестал подавать признаки жизни, врачи провели экстренную интубацию трахеи и подключили юную пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти действия помогли восстановить дыхание и стабилизировать состояние пострадавшей. После успешной реанимации девочку госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.

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А в подмосковном городе Орехово-Зуево врачи успешно провели сложную операцию 31-летней пациентке, страдавшей от отита. Заболевание вызвало проникновение гноя в мозг, что привело к разрушению черепной кости за правым ухом. К счастью, история завершилась хэппи-эндом.

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Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
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