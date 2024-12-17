Почерк СБУ. Что известно об убийстве генерала Минобороны Игоря Кириллова, разоблачавшего поставки химического оружия В Москве при теракте погиб начальник Войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов. Главной версией является украинский след: накануне СБУ возбудила против него уголовное дело. Генерал предавал огласке поставки на Украину и в другие страны химического оружия. 17 декабря, 09:23 Начальник войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Кто такой Игорь Кириллов

Игорю Кириллову было 54 года, он родом из Костромы. В Вооружённых силах России служил с 1987 года. В 1991 году с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. После этого проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск. После выхода последней из Германии — в Московском военном округе. Последовательно прошёл должности от командира роты до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты

Заслуги Кириллова неоднократно отмечались государством. Он кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й, 3-й и 4-й степени, ордена «За военные заслуги», Герой Труда Российской Федерации. Имел и научную степень кандидата военных наук.

Как погиб генерал-лейтенант

Рано утром во вторник в Москве у дома на Рязанском проспекте взрывом были убиты начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель.

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По версии следователей, работающих на месте гибели военного, взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке самоката, стоящего у дверей подъезда. По другой версии — бомба была заложена в урну. Взрывное устройство активировали дистанционно по радиоканалу в момент, когда генерал и его помощник выходили из подъезда. Мощность сработавшего взрывного устройства составила около 200 граммов тротила — от ударной волны в здании выбило окна, а в соседних, по свидетельствам очевидцев, затряслись стены.

На данный момент в качестве основной версии гибели генерала следователи называют теракт, за которым стоят спецслужбы Украины. Его могли провести как сами сотрудники СБУ, так и нанятые ими за деньги граждане России.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Сейчас спецслужбы России ищут тех, кто взорвал генерала и его водителя, а также всех причастных к этому преступлению.

Видео © Telegram / SHOT

За что генерала Кириллова преследовали на Украине

Убийство Игоря Кириллова произошло всего спустя 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил российского военного чиновника в применении химического оружия, а СБУ возбудила против него уголовное дело. Напомним, Игорь Кириллов неоднократно обвинял украинские власти в применении запрещённого химического оружия на территории ЛДНР, а также в попытках создать «грязную бомбу» на основе радиоактивных материалов.

В ходе своего октябрьского брифинга начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты заявил, что за время проведения СВО режим Зеленского использовал сильнодействующие яды более 400 раз. Более того, химическое оружие ВСУ скрытно используют при нападении на Курскую область, а также для проведения терактов на российской территории.

— Подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Зафиксированы случаи использования несписочных химикатов (соединения таллия) для совершения диверсий в отношении ряда российских лидеров общественного мнения, — заявил Игорь Кириллов. — В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов.

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О резонансности подобных обвинений говорит то, что в своё время они становились поводом для начала боевых операций на Ближнем Востоке. Лидер Ирака Саддам Хусейн был казнён американцами по формальным обвинениям в применении химического оружия, даже несмотря на то, что оно на территории страны так и не было найдено.

Возможно, целью террористов Игорь Кириллов стал, когда также предал огласке информацию, что на Украине активно ведут свою военно-биологическую деятельность США. По его информации, в последнее время в схемы перевозки биоматериалов с Украины американцы начали активно включать Молдавию и Румынию.

Деятельность США осуществлялась под контролем DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — это управление Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил.

Задачей DARPA является сохранение технологического превосходства вооружённых сил США, предотвращение внезапного для США появления новых технических средств вооружённой борьбы, поддержка прорывных исследований, преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их применением в военной сфере.

Игорь Кириллов предал огласке информацию, что на Украине активно ведут свою военно-биологическую деятельность США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

Что пишут СМИ Украины и Запада

СМИ Незалежной сейчас тиражируют информацию, что 16 декабря СБУ «задокументировала военные преступления со стороны российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. … должностное лицо ответственно за массовое применение рашистами запрещённого химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины».

Сейчас украинская пресса убеждает своих читателей, что «по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов». Украинские нацисты в соцсетях не скрывают радости от случившегося.

Смерть генерала уже вызвала прилив радости в том числе и среди комментаторов на Западе. Известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке, поддерживающий Украину в своих статьях, успел написать, что «это был короткий процесс. Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведён в исполнение смертный приговор». Таким образом комментатор косвенно подтвердил участие украинских спецслужб в покушении на Игоря Кириллова.

Авторы Евгений Кузнецов