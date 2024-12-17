В ноябре в России на треть сократилось число выданных автокредитов

В этом ноябре сумма выданных автомобильных кредитов стала меньше на 33,8%, нежели в этом же месяце прошлого года. Соответствующие данные предоставило ТАСС бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Сумма выдач автокредитов снизилась с 117,56 тысячи в октябре до 81,66 тысячи в ноябре. Средняя сумма упала на 4,77% и составила 1,31 миллиона рублей. В ноябре срок кредита составлял 67 месяцев, на 3 месяца меньше показателя октября.

«Снижение объёмов автокредитования в октябре и ноябре обусловлено целым комплексом факторов, которые действуют на заёмщиков и кредиторов. Со стороны заёмщиков наблюдается снижение спроса на автокредиты вследствие роста ключевой ставки и последовавшего за ним роста процентных ставок по автокредитам», — пояснил генеральный директор БКИ Олег Лагуткин.

Помимо этого, кредиторы испытывают давление со стороны Центробанка, так как регулятор настаивает на охлаждении рынка кредитования. В результате этого они корректируют собственную политику и снижают лимиты.