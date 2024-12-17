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Регион
17 декабря, 10:39

В ноябре в России на треть сократилось число выданных автокредитов

В этом ноябре сумма выданных автомобильных кредитов стала меньше на 33,8%, нежели в этом же месяце прошлого года. Соответствующие данные предоставило ТАСС бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Сумма выдач автокредитов снизилась с 117,56 тысячи в октябре до 81,66 тысячи в ноябре. Средняя сумма упала на 4,77% и составила 1,31 миллиона рублей. В ноябре срок кредита составлял 67 месяцев, на 3 месяца меньше показателя октября.

«Снижение объёмов автокредитования в октябре и ноябре обусловлено целым комплексом факторов, которые действуют на заёмщиков и кредиторов. Со стороны заёмщиков наблюдается снижение спроса на автокредиты вследствие роста ключевой ставки и последовавшего за ним роста процентных ставок по автокредитам», — пояснил генеральный директор БКИ Олег Лагуткин.

Помимо этого, кредиторы испытывают давление со стороны Центробанка, так как регулятор настаивает на охлаждении рынка кредитования. В результате этого они корректируют собственную политику и снижают лимиты.

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Недавно в России сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев. Такое решение банки приняли из-за высоких ставок. При этом срок возврата ссуды в ипотечном секторе продолжает увеличиваться.

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Shutterstock / FOTODOM / osonmez2

Николай Рюмин
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