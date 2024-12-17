Крымские татары вступили в борьбу с ООН

На съезде депутатов из числа крымских татар в Симферополе призвали ООН признать российский статус Крыма. Более 400 участников мероприятия составили обращение в международную организацию. Среди них было 200 крымских депутатов, а также делегаты из крымскотатарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции. Кроме того, на заседании присутствовали лидеры мнений и участники спецоперации.

«И сколько бы вы не пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян и дискредитацию наших национальных символов. Рано или поздно весь мир признает Крым российским, всё это лишь вопрос времени. Крым — Россия, это аксиома», — написано в обращении.