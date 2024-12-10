Постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил о продолжении работы дипмиссии
Постоянное представительство Сирийской Арабской Республики в ООН продолжает свою работу, несмотря на ситуацию в стране. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал постпред Сирии Кусей ад-Дахак.
«Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов. <…> Мы представляем сирийский народ, и мы продолжим делать это», — отметил дипломат в ходе общения с журналистами.
Он подчеркнул, что сирийская дипмиссия действует по указаниям, полученным от текущего руководства страны, и будет сотрудничать с новым правительством, как только оно будет сформировано. Также дипломат затронул вопрос дальнейшей судьбы российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.
«У меня нет информации на этот счёт, я дипломат», — отговорился ад-Дахак.
В завершение постпред заверил, что Сирия намерена и далее сотрудничать с ООН, особенно в области гуманитарной помощи. Это нужно «для восстановления стабильности и безопасности, а также для построения лучшего будущего».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее подчеркнул, что судьбу Сирии должны решать её жители. Он призвал не допускать насилия на фоне смены режима, отметив, что для политического перехода к новым институтам власти потребуется значительная работа. Гутерриш отметил важность сдержанности в этот «чувствительный период» и настоятельно рекомендовал отказаться от любых актов насилия.
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