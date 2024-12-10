Постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил о продолжении работы дипмиссии

Постоянное представительство Сирийской Арабской Республики в ООН продолжает свою работу, несмотря на ситуацию в стране. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал постпред Сирии Кусей ад-Дахак.

«Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов. <…> Мы представляем сирийский народ, и мы продолжим делать это», — отметил дипломат в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что сирийская дипмиссия действует по указаниям, полученным от текущего руководства страны, и будет сотрудничать с новым правительством, как только оно будет сформировано. Также дипломат затронул вопрос дальнейшей судьбы российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

«У меня нет информации на этот счёт, я дипломат», — отговорился ад-Дахак.

В завершение постпред заверил, что Сирия намерена и далее сотрудничать с ООН, особенно в области гуманитарной помощи. Это нужно «для восстановления стабильности и безопасности, а также для построения лучшего будущего».