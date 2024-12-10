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Регион
9 декабря, 22:27

Постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак заявил о продолжении работы дипмиссии

Постоянное представительство Сирийской Арабской Республики в ООН продолжает свою работу, несмотря на ситуацию в стране. Соответствующее заявление на заседании СБ сделал постпред Сирии Кусей ад-Дахак.

«Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов. <…> Мы представляем сирийский народ, и мы продолжим делать это», — отметил дипломат в ходе общения с журналистами.

Он подчеркнул, что сирийская дипмиссия действует по указаниям, полученным от текущего руководства страны, и будет сотрудничать с новым правительством, как только оно будет сформировано. Также дипломат затронул вопрос дальнейшей судьбы российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

«У меня нет информации на этот счёт, я дипломат», — отговорился ад-Дахак.

В завершение постпред заверил, что Сирия намерена и далее сотрудничать с ООН, особенно в области гуманитарной помощи. Это нужно «для восстановления стабильности и безопасности, а также для построения лучшего будущего».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее подчеркнул, что судьбу Сирии должны решать её жители. Он призвал не допускать насилия на фоне смены режима, отметив, что для политического перехода к новым институтам власти потребуется значительная работа. Гутерриш отметил важность сдержанности в этот «чувствительный период» и настоятельно рекомендовал отказаться от любых актов насилия.

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Shutterstock / FOTODOM / nexus 7

Анатолий Цейко
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