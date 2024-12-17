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Регион
17 декабря, 14:20

Григоренко: Россия может достичь национальных целей к 2030 году

России есть все необходимые ресурсы для достижения национальных целей к 2030 году, считает вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Он высказал данное мнение во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России», который прошёл на площадке национального центра «Россия».

«Если мы успешно реализуем запланированные национальные цели, то у нас есть все шансы на успешное развитие. У нас достаточно возможностей для финансового и технологического прорыва во всех сферах» , - отметил Григоренко, отвечая на вопрос модератора о будущем страны к 2030 году.

Он также добавил, что все цели и инструменты для их достижения тщательно проработаны, а ближайшие шесть лет являются оптимальным периодом для их реализации.

Национальный центр «Россия» запустил новый раздел на своём сайте, где граждане могут задавать вопросы о будущем страны. Ответы на некоторые из этих вопросов даны в рамках серии ток-шоу под названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», которые будут проходить по 27 декабря 2024 года.

В ходе ток-шоу участники обсудят пути достижения национальных целей развития. В мероприятиях примут участие заместители Председателя Правительства России, ответственные за реализацию этих целей, а также профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных организаций и ассоциаций. Первым гостем открытых диалогов «100 вопросов о будущем России» стал Марат Хуснуллин.

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