Первым гостем открытых диалогов «100 вопросов о будущем России» станет Хуснуллин
13 ноября в Национальном центре «Россия» начнется серия открытых обсуждений, посвященных будущему нашей страны. На первой встрече выступит Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Каждый диалог будет сосредоточен на одной из национальных целей развития, определенных указом Президента Владимира Путина. Участниками встреч станут представители министерств, регионов, бизнеса, а также общественных движений и ассоциаций.
Задать вопрос о будущем страны можно уже сейчас на сайте Национального центра «Россия». Ответы на некоторые из них будут озвучены в эфире.
Напомним, что сейчас «Россия» является Национальным центром. В таком формате выставка начала работать после завершения крупной одноимённой выставки, которая стала самым посещаемым местом на планете. На данной локации, помимо прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
Максим Киселев/ТАСС