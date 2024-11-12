Первым гостем открытых диалогов «100 вопросов о будущем России» станет Хуснуллин

Каждый диалог будет сосредоточен на одной из национальных целей развития, определенных указом Президента Владимира Путина. Участниками встреч станут представители министерств, регионов, бизнеса, а также общественных движений и ассоциаций.

Задать вопрос о будущем страны можно уже сейчас на сайте Национального центра «Россия». Ответы на некоторые из них будут озвучены в эфире.