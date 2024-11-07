В национальном центре «Россия» открылась бесплатная экспозиция «Время первых»

На территории национального центра «Россия» состоялось официальное открытие выставки «Время первых». Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава правления организации Артур Орлов.

«Сегодня официально для всех посетителей в национальном центре «Россия» открылась наша экспозиция »Время первых», — говорится в его посте.

Он добавил, что гостям выставки представят достижения прошлых поколений наших соотечественников и возможности для развития и поиска призвания, которые предлагает современная Россия. Экспозиция «Движения первых» открыта бесплатно для всех желающих.