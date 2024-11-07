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7 ноября, 15:24

В национальном центре «Россия» открылась бесплатная экспозиция «Время первых»

Экспозиция «Время первых» в национальном центре «Россия». Обложка © Telegram / Артур Орлов

Экспозиция «Время первых» в национальном центре «Россия». Обложка © Telegram / Артур Орлов

На территории национального центра «Россия» состоялось официальное открытие выставки «Время первых». Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава правления организации Артур Орлов.

«Сегодня официально для всех посетителей в национальном центре «Россия» открылась наша экспозиция »Время первых», говорится в его посте.

Он добавил, что гостям выставки представят достижения прошлых поколений наших соотечественников и возможности для развития и поиска призвания, которые предлагает современная Россия. Экспозиция «Движения первых» открыта бесплатно для всех желающих.

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Юрий Лысенко
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