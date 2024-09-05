«Очень амбициозно»: Матвиенко призвала петербуржцев посетить экспозицию о будущем Северной столицы
Матвиенко понравилась программа развития Петербурга до 2030 года
Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Северной столицы, представленную на выставке «Мой Петербург» в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». Посещая экспозицию с губернатором Александром Бегловым, она выразила мнение, что эти планы имеют хорошие шансы реализации, и, более того, они уже выполняются.
«Это очень амбициозная, масштабная программа, проработанная, просчитанная», — отметила председатель верхней палаты парламента.
Программа предусматривает развитие энергетической, транспортной инфраструктуры и логистики. В частности, планируется построить вторую кольцевую автодорогу и скоростную магистраль. По словам Матвиенко, петербуржцы должны лично увидеть экспозицию.
Ранее Александр Беглов высказался о перспективах влияния высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург на Северную столицу. По его словам, это создаст новые возможности для развития бизнеса и туризма.