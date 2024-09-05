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5 сентября, 15:00

«Очень амбициозно»: Матвиенко призвала петербуржцев посетить экспозицию о будущем Северной столицы

Матвиенко понравилась программа развития Петербурга до 2030 года

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Северной столицы, представленную на выставке «Мой Петербург» в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». Посещая экспозицию с губернатором Александром Бегловым, она выразила мнение, что эти планы имеют хорошие шансы реализации, и, более того, они уже выполняются.

«Это очень амбициозная, масштабная программа, проработанная, просчитанная», — отметила председатель верхней палаты парламента.

Программа предусматривает развитие энергетической, транспортной инфраструктуры и логистики. В частности, планируется построить вторую кольцевую автодорогу и скоростную магистраль. По словам Матвиенко, петербуржцы должны лично увидеть экспозицию.

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Матвей Константинов
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