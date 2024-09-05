«Очень амбициозно»: Матвиенко призвала петербуржцев посетить экспозицию о будущем Северной столицы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила программу развития Северной столицы, представленную на выставке «Мой Петербург» в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». Посещая экспозицию с губернатором Александром Бегловым, она выразила мнение, что эти планы имеют хорошие шансы реализации, и, более того, они уже выполняются.