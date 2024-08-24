Гостей и жителей Санкт-Петербурга приглашают на «Большой семейный фестиваль»

«Большой семейный фестиваль» — один из самых любимых праздников жителей и гостей Санкт-Петербурга. И он вновь порадует всех желающих в предстоящие выходные. Интересные мероприятия ждут гостей парка 300-летия 24 и 25 августа.

Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», парк 300-летия на два дня превратится в огромную территорию праздника как для детей, так и для взрослых. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, фестиваль объединит весь город и станет самым ярким событием лета.

Особого внимания заслуживают две площадки фестиваля: инклюзивная, которая соберёт детей с безграничными возможностями, и зона для представителей серебряного возраста, где занятия по душе найдут бабушки и дедушки.