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24 августа, 01:27

Гостей и жителей Санкт-Петербурга приглашают на «Большой семейный фестиваль»

В Санкт-Петербурге 24–25 августа пройдёт «Большой семейный фестиваль»

Гостей и жителей Санкт-Петербурга приглашают на «Большой семейный фестиваль», который состоится 24–25 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Гостей и жителей Санкт-Петербурга приглашают на «Большой семейный фестиваль», который состоится 24–25 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

«Большой семейный фестиваль» — один из самых любимых праздников жителей и гостей Санкт-Петербурга. И он вновь порадует всех желающих в предстоящие выходные. Интересные мероприятия ждут гостей парка 300-летия 24 и 25 августа.

Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», парк 300-летия на два дня превратится в огромную территорию праздника как для детей, так и для взрослых. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, фестиваль объединит весь город и станет самым ярким событием лета.

Особого внимания заслуживают две площадки фестиваля: инклюзивная, которая соберёт детей с безграничными возможностями, и зона для представителей серебряного возраста, где занятия по душе найдут бабушки и дедушки.

В Санкт-Петербурге прошёл первый в истории стендап-концерт на воде
В Санкт-Петербурге прошёл первый в истории стендап-концерт на воде

Напомним, прошлый «Большой семейный фестиваль» прошёл в Санкт-Петербурге 17 августа. Гости праздника получили возможность поучаствовать в мастер-классах, театре теней, химических экспериментах, а также выиграть призы.

Борис Эльфанд
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