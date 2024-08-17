"Большой семейный фестиваль" пройдёт в Санкт-Петербурге 17 августа
"Большой семейный фестиваль" вернулся в Северную столицу. В субботу, 17 августа, жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на увлекательные мероприятия, которые пройдут в парке Малиновка в Красногвардейском районе.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", начало мероприятия в 11:00. Вход для гостей свободный, однако требуется предварительная регистрация.
Организаторы "Большого семейного фестиваля" обещают взрослым и детям незабываемые впечатления. Гости праздника смогут собрать роботов, провести химические эксперименты, поучаствовать в театре теней, насладиться мастер-классами и выиграть различные призы.
Напомним, прошлый "Большой семейный фестиваль" стартовал в конце мая текущего года. Мероприятия продлились четыре дня, они объединили жителей и гостей Петербурга на 21 площадке.
Freepik / teksomolika