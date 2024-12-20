От Химкинского леса до лютого русофоба. Как Евгения Чирикова* теперь помогает раненым боевикам ВСУ Бывшую защитницу Химкинского леса заочно арестовал российский суд. Спустя много лет заграничного молчания Евгения Чирикова* снова льёт грязь на родину и собирает деньги для ВСУ. Где сейчас живёт и чем занимается активистка? 19 декабря, 21:15 Предательница Евгения Чирикова* собирает пожертвования для ВСУ. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Владимир Астапкович

За что заочно арестовали Евгению Чирикову*

На днях Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал сбежавшую в Прибалтику экоактивистку Евгению Чирикову*, получившую известность ещё в 2010 году как координатор протестов против строительства трассы Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес. Долгие годы о ней практически ничего не было известно, но с 2020 года — из-за рубежа — она снова взялась за протест.

С лета этого года она стала фигуранткой уже нескольких уголовных дел: в июле против неё завели дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации), осенью — по целому букету частей статьи 205 УК РФ (терроризм).

Всему этому предшествовало включение Чириковой* в реестры Минюста и Росфинмониторинга — иноагентов и террористов и экстремистов соответственно.

Так выглядит оппозиционерка Евгения Чирикова* образца 2024 года. Фото © rus.postimees.ee

Формальным поводом для уголовного преследования стали многочисленные выступления активистки в Интернете, в которых она от души поливает Россию, её руководство и армию грязью и радуется любым украинским успехам, в том числе ударам по российской территории.

Куда сбежала Чирикова*

Несмотря на откровенно предательскую деятельность, сейчас в соцсетях Чирикова* негодует: в Москве, дескать, прошли обыски в квартире её родителей. Они стали свидетелями по всем уголовным делам беглянки.

— Это — месть мне и команде, — пишет активистка, буквально недавно позировавшая с флагом российских предателей из РДК****, воюющих против своих соотечественников под крышей украинского ГУР.

Здесь даже не нужны никакие комментарии — предательница с флагом предателей. Фото © Telegram / Sota

Чирикова* вместе с семьёй уехала из России на ПМЖ в Эстонию ещё в 2015 году. Туда она, по её же собственным словам, намеренно ехала по рабочей визе, а не в качестве политбеженки. Это было сделано, чтобы сохранить возможность приезжать домой. Теперь это получится вряд ли: только по 205-й статье активистке может грозить до 20 лет заключения.

Забавно, что после отъезда она часто жаловалась различным журналистам на своё бедственное положение в Эстонии — мол, ей постоянно приходилось выбирать между тем, чтобы потратить деньги на посиделки с друзьями в кабаке и заплатить репетиторам эстонского для своих детей.

Кстати, идеей выучить местный язык она, по её же собственным словам, довела дочерей до нервного срыва и депрессии. Чирикова* настолько хотела интегрироваться в эстонское общество, что даже писала гневные письма местному президенту с жалобами, что, дескать, власти Эстонии на самом деле не занимаются языковым вопросом: в стране позорно много мест, где говорят только по-русски. В итоге дочери по-эстонски заговорили, а сама она — не очень.

Чем занимается Чирикова*

Чирикова* активно собирает средства на финансовую поддержку ВСУ и агитирует направлять им деньги других беглых оппозиционеров. Средства аккумулируются на счетах эстонского фонда её мужа Михаила Матвеева — MTÜ SupportNet. Возможно, в ближайшее время этот малоизвестный публике и находящийся в тени супруги гражданин России попадёт в реестры иноагентов и террористов.

Матвеев стал учредителем и членом правления фонда в апреле 2020 года. Название MTÜ SupportNet встречается везде в постах Чириковой*, в которых она собирает деньги. По некоторым данным, через этот фонд уже прокачан не один миллион евро. Вместе с Матвеевым соучредителем организации стала некая гражданка Эстонии Мэлл Хеллам.

Как выяснилось, она — большой специалист в области некоммерческих и неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества. С 1990 года Хеллам возглавляет открытый на деньги Джорджа Сороса фонд «Открытая Эстония»**. В России, кстати, был очень похожий — «Открытая Россия». Его основал и финансировал беглый олигарх и борец с режимом Михаил Ходорковский***.

Сейчас в MTÜ SupportNet официально работает пять человек, за 2023 год организация выплатила налогов на сумму более 20 тысяч евро — около 2,34 миллиона рублей. К этому моменту Мэлл Хеллам из списков собственников проекта уже исчезла.

Карточка фонда MTÜ SupportNet в эстонском бизнес-реестре. Фото © ariregister.rik.ee

За возобновившуюся бурную активность Чирикову* вроде бы даже недавно наградило одиозное Пражское общество международного сотрудничества (The Prague Society for International Cooperation) — чешская неправительственная организация, формально борющаяся с коррупцией в Центральной и Восточной Европе и имеющая связи с фондами типа соросовских.

Чем прославилась Евгения Чирикова*

Свою известность Чирикова* приобрела в 2010 году благодаря протестной активности против строительства важной трассы, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Часть её должна была пройти по Химкинскому лесу, и это стало предлогом для протеста: дескать, новая дорога убьёт «лёгкие Подмосковья».

Несмотря на то что в итоге никакие «лёгкие» ни тогда, ни сейчас не пострадали, резонанс оказался значительным — под шумок происходящего активизировался криминал, пострадали люди, а работы оказались на грани срыва. И всё это было организовано Чириковой* вместе с мужем Михаилом Матвеевым якобы на голом энтузиазме.

Что шло в дополнение к энтузиазму, стало понятно уже на следующий год, когда активистку неожиданно пригласили в Вашингтон и тогдашний вице-президент Джо Байден вручил ей награду Госдепартамента США «За храбрость». А незадолго до этой встречи она получила премию Московской Хельсинкской группы (ликвидирована в России по решению суда) в области защиты прав человека.

Ещё через год — в 2012-м — Чирикова* получила американскую премию фонда «Голдман» (The Goldman Environmental Prize) в области охраны окружающей среды. Её размер составил 150 тысяч долларов. А в довершение всего, американский журнал Foreign Policy внёс её в свой список «100 мыслителей современности».

Почему Чирикова* решила снова ругать Россию

Впрочем, вскоре (возможно, потому что, по мнению американских кураторов, реальных дел после Химинского леса от Чириковой* не последовало) гранты, премии, награды и встречи прекратились. Активистка, осудив Крымскую весну, в 2015 году уехала из России и почти на пять лет пропала из повестки. Время от времени в СМИ всплывали лишь её слезливые интервью, в которых лесная защитница жаловалась, что её семье отчаянно не хватает денег на эстонскую жизнь.

После долгого молчания, осенью 2019 года, она неожиданно появилась на страницах влиятельной американской газеты The Washington Post как автор статьи про Россию — страну протестов и активизма. В ней Чирикова* заверяла американского читателя, что у неё на родине развитое «гражданское общество», которое успешно отстаивает свои права и — главное — борется с властью.

— Я верю, что массовый активизм (российский. — Прим. Life.ru) заложил достаточно прочную основу, чтобы помочь России стать полностью функционирующей демократией, — безапелляционно заявила Чирикова*, завершая публикацию.

Статья Чириковой* в The Washington Post. Фото © washingtonpost.com

Удивительным образом публикация с, казалось бы, давно позабытой всеми активисткой, чьё имя уже мало кто мог вспомнить даже в американском Белом доме, неожиданно получила мощный общественный резонанс и была перепечатана многими иноязычными изданиями. А спустя буквально полгода её муж — Михаил Матвеев — учредил тот самый фонд MTÜ SupportNet.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, внесена в реестр иноагентов Минюста РФ. ** Входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. *** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. **** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов