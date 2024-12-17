Life.ru узнал причину смерти мужчин, найденных в кабине грузовика
SHOT: Погибшие в кабине грузовика на востоке Москвы отравились угарным газом
Погибшие в кабине грузовика на востоке Москвы отравились угарным газом. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места происшествия, где обнаружили два трупа в кабине грузовика. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, причиной гибели двух мужчин могла стать утечка из неисправной печки автомобиля. На месте происшествия до сих пор дежурит полиция, территория вокруг машины оцеплена.
Ранее Life.ru сообщал, что тела двух погибших мужчин вечером 17 декабря обнаружили в кабине Ford Transit, припаркованного возле одного из домов на улице Суздальской в Новокосино. Машина была закрыта, погибших случайно увидели через окно прохожие и вызвали экстренные службы.
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