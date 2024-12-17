Life.ru узнал причину смерти мужчин, найденных в кабине грузовика

Погибшие в кабине грузовика на востоке Москвы отравились угарным газом. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места происшествия, где обнаружили два трупа в кабине грузовика. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, причиной гибели двух мужчин могла стать утечка из неисправной печки автомобиля. На месте происшествия до сих пор дежурит полиция, территория вокруг машины оцеплена.