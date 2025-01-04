В 2025 году снять квартиру станет проще. Какие тренды наметились на рынке и что будет с ценами В 2025 году на рынке аренды недвижимости будет складываться противоречивая ситуация. Вырастет ли предложение жилья и как изменятся цены? 3 января, 21:20 В 2025 году вырастет предложение на рынке аренды квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Какие принципиальные изменения произошли на рынке аренды в 2024 году

В 2024 году, из-за изменившихся условий по ипотеке и текущих трендов на рынке недвижимости в целом, рынок долгосрочной аренды переживал настоящий пик популярности.

Аренда жилья для многих стала одной из главных альтернатив для решения жилищного вопроса. Люди отложили покупку собственной недвижимости до изменения условий по ипотеке или пока не накопят на больший первоначальный взнос. В такой ситуации они либо продлевают текущую аренду, либо начинают искать съёмную квартиру.

— Эта тенденция в сегменте съёмного жилья привела к повышенному уровню спроса в 2024 году не только в сезон: в традиционно наиболее активные август и сентябрь, но и в обычно более спокойные октябрь и ноябрь, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, возможно, темпы перехода из сегмента покупки в сегмент съёмного жилья в 2025 году будут не такими динамичными и пиковыми, какими они были в 2024 году, но тенденция сохранится. Наблюдать её мы будем до тех пор, пока не изменится ключевая ставка ЦБ, а вместе с нею и рыночные ипотечные ставки. Пока ипотечные ежемесячные платежи превышают ставки долгосрочной аренды, съём квартиры останется более выгодной стратегией для тех, кто планирует решить свой жилищный вопрос в 2025 году. Рынок аренды останется рынком арендодателя.

Чего ждут на рынке аренды в 2025 году

Долгосрочная аренда будет выгодна тем, чьи объекты в 2025 году становятся лимитированными и будут наращивать свою стоимость. Это ликвидные маленькие студии в Москве и области, которые к тому же ещё и наиболее выгодны с точки зрения сдачи. Об этом рассказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— В целом аренда будет наращивать популярность. Купить квартиру тяжело из-за возросших требований к получению ипотеки, её высокого реального процента и опустошения льготных лимитов. ИЖС сложно купить по тем же "ипотечным" сложностям. Ожидание введения лимитов присутствует, так как на счетах внушительная денежная масса, — добавил Максим Лазовский.

Цены на вренду сильно не упадут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Аренда ИЖС, по его словам, будет переживать спад после праздников и активизируется к весне. Тут тоже ожидается индексация на 5–15% — в зависимости от локации и класса объекта.

Ещё один тренд рынка, который сохранится в 2025 году, — переток нераспроданных вторичных квартир в сегмент долгосрочной аренды.

— В 2024 году мы отмечали увеличение срока экспозиции объявления о продаже вторички практически во всех городах-миллионниках России — с 55 до 74 дней (+35%). В Москве средний срок экспозиции публикации составил 61 день. Для сравнения, в прошлом году показатель находился на отметке 57 дней (+8%). Продавая недвижимость, многие собственники начинают снижать стоимость в публикации, — рассказал Роман Жуков.

В среднем по городам-миллионникам продавцы сокращают цену на 3–5% — в зависимости от региона. В Москве снижение стоимости в объявлении составило в среднем 3,8%. При этом при личной встрече продавца и покупателя — на показе квартиры и обсуждении сделки — в ходе торга могут обсуждаться и большие дисконты, достигающие даже 10%.

Роман Жуков подчеркнул, что такие значительные скидки готовы давать только собственники, которые торопятся с продажей жилья. Те, кто не готов торговаться и может отложить реализацию объекта, переходят в сегмент аренды, чтобы обеспечить себе стабильный пассивный заработок.

При этом в 2025 году в сегмент съёмного жилья продолжит переходить и инвестиционная недвижимость. Это квартиры, купленные по низким ставкам в период ипотечного бума. По мере ввода новостроек в эксплуатацию и их подготовки к сдаче (проведение ремонта, обустройство мебелью и техникой, дизайн интерьера и др.) экспозиция рынка долгосрочной аренды будет пополняться новыми предложениями. Это будут более дорогие квартиры в сравнении, например, со старым жилым фондом или другими вчерашними новостройками.

— Ещё одна тенденция — выход на рынок съёмного жилья арендаторов, относящихся к поколению зумеров. Спрос среди этой категории с каждым годом оказывается всё более заметным. По мере взросления, формирования стабильного дохода зумеры становятся всё более самостоятельными, съезжают от родителей и снимают своё первое жильё. В 2025 году доля таких арендаторов продолжит расти, а их запрос и требования к съёмному жилью станут всё более весомыми, — отметил Роман Жуков.

По данным исследования «Яндекс Аренды», 35% представителей этого поколения уже арендуют недвижимость, каждый пятый рассматривает возможность снять квартиру. Чуть более 17% в данный момент не снимают жильё, но имеют опыт аренды, а ещё порядка 7% находятся в активном поиске подходящей квартиры прямо сейчас.

Подстраиваясь под вкусы нового поколения жильцов, многие собственники будут адаптировать сдаваемые жилые пространства под их запрос, чтобы быстрее и более выгодно сдать недвижимость.

Арендаторы всё больше внимания уделяют интерьеру квартиры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paula VV

Например, в вопросах съёмного жилья помимо стоимости и других стандартных критериев для зумеров особенно важна эстетичность квартиры — стильный ремонт, дизайн интерьера и декор (62% опрошенных). Ещё один параметр — возможность заехать под ключ: обязательное наличие базового набора мебели и техники важно для 52% зумеров. Ещё 47% отмечают, что при заселении им важно, чтобы в квартире находился не только базовый набор бытовой техники, но и дополнительные бытовые приборы и гаджеты, например кондиционер, посудомойка, сушилка для белья.

— Если раньше квартиры в аренду сдавались в формате пространства с отделкой, но без меблировки, то сейчас возрастает спрос на частично или полностью меблированные лоты. Так, по последним данным исследования нашей компании, более 70% владельцев жилой недвижимости предпочитают сдавать её с меблировкой, тогда как более 20% всё ещё сдают только с полной отделкой. Частичная или полная меблировка делает такие лоты более привлекательными на рынке. Также хочу отметить, что растёт средний чек на меблировку. И связано это не с удорожанием, а с выбором более качественных материалов. Можно сказать, что это своего рода инвестиция в объекты для сдачи в аренду, — отметила директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr.Doors Елена Куприянова.

Что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году

Крайне маловероятно, что стоимость аренды в 2025 году резко сократится. Возможно лишь небольшое месячное снижение стоимости, обусловленное сезонными циклами. Однако оно окажется незначительным, в диапазоне нескольких сотен рублей, и будет отыгрывать в традиционные периоды повышенной активности арендаторов. В то же время в годовом отношении стоимость съёмного жилья продолжит демонстрировать рост. Такой прогноз сделал Роман Жуков.

— Мы предполагаем, что он будет более умеренным и обусловлен не только повышением спроса на съёмные квартиры, но и пополнением предложения новыми, более дорогими, инвестиционными лотами, — пояснил Роман Жуков.

Авторы Нина Важдаева