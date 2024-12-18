«Мелькают на мероприятиях»: Сестёр Хачатурян обвинили в нарушении судебного запрета

Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен обвинил своих двоюродных сестёр, которые проходят главными подозреваемыми по делу, в нарушении судебных ограничений. По его словам, они, несмотря на запрет, продолжают общаться друг с другом и со свидетелями, а также нарушают комендантский час, посещая ночные клубы.

«Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать, или какой-то промежуток времени там находились. Это было два месяца назад», — подчеркнул Арсен Хачатурян в беседе с 360.ru.

Он заявил, что сёстры не скрывают, что нарушают ограничения. В соцсетях регулярно появляются их фотографии с вечеринок. Больше всего родственника подозреваемых удивляет «безразличие следователей», которые якобы на все жалобы никак не реагируют.

В свою очередь адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что сёстрам нельзя общаться друг с другом и со свидетелями, за исключением матери и прессы. Всё остальное девушки могут делать, как и все: работать, учиться, общаться с друзьями. Кроме того, они не привязаны к определённому месту жительства. Сёстры могут свободно перемещаться по стране, предварительно сообщив об этом следователю.