«Мелькают на мероприятиях»: Сестёр Хачатурян обвинили в нарушении судебного запрета
Племянник убитого Хачатуряна обвинил сестёр в нарушении судебных запретов
Сёстры Хачатурян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / savesisters
Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен обвинил своих двоюродных сестёр, которые проходят главными подозреваемыми по делу, в нарушении судебных ограничений. По его словам, они, несмотря на запрет, продолжают общаться друг с другом и со свидетелями, а также нарушают комендантский час, посещая ночные клубы.
«Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать, или какой-то промежуток времени там находились. Это было два месяца назад», — подчеркнул Арсен Хачатурян в беседе с 360.ru.
Он заявил, что сёстры не скрывают, что нарушают ограничения. В соцсетях регулярно появляются их фотографии с вечеринок. Больше всего родственника подозреваемых удивляет «безразличие следователей», которые якобы на все жалобы никак не реагируют.
В свою очередь адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что сёстрам нельзя общаться друг с другом и со свидетелями, за исключением матери и прессы. Всё остальное девушки могут делать, как и все: работать, учиться, общаться с друзьями. Кроме того, они не привязаны к определённому месту жительства. Сёстры могут свободно перемещаться по стране, предварительно сообщив об этом следователю.
«Покидать регион они имеют право с разрешения следователя. За столько лет особо ничего не поменялось. Сейчас суд идёт по делу отца, а когда он закончится, то возобновятся следственные действия в отношении девчонок», — пояснил адвокат.
Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна. Сёстры ударили его несколько раз ножом из-за постоянного домашнего насилия. Отмечалось, что мужчина держал дочерей за рабынь и подзывал их колокольчиком. Сразу после расправы девушки не стали заметать следы и скрываться, а же позвонили в полицию, сообщив о содеянном. В распоряжении Life.ru есть эта запись звонка. Кроме того, мы публиковали заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр. В октябре 2023 года Генпрокуратура отправила на доследование дело сестёр Хачатурян для уточнения их мотивов. Прокуратура признала, что девушки находились в травмирующих обстоятельствах и регулярно подвергались жестокому обращению со стороны отца.