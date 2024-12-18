Сладкоежки, держитесь! Цены на какао-бобы в мире выросли до максимума за всю историю

Биржевые цены на какао-бобы в среду снова выросли, составив более 12 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Так, по состоянию на 12:53 по Москве стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы повысилась на 2,04%, составив 12 005 долларов за тонну. С начала недели какао-бобы увеличились в стоимости на 6%. Если тенденция сохранится, то это будет восьмая неделя подряд. При этом с начала декабря цена увеличилась на 27,5%.

Месяцем ранее котировки также заметно поднялись — рост составил почти 30%. Судя по данным из отчёта Международной организации по какао, цены какао-бобов в мире поднялись из-за риска дефицита, несмотря на то, что поставок на рынки стало больше. Фермеры ещё не расквитались с долгами по прошлогодним контрактам, а новый урожай в Западной Африке из-за погодных условий и болезни деревьев оказался под угрозой.

Среди прочих факторов повышения цен на этот вид сырья — снижение его запасов на биржах. К примеру, на Лондонской бирже в ноябре ассортимент сократился на 20%, а в США за тот же период — на 11%. Это свидетельствует о том, что склады не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.