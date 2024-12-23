Итоги СВО-2024. Наступление Армии России на Украине рекордными темпами 2024 год стал годом стратегических побед Российской армии и истощения ВСУ. Только за два месяца 2024-го ВС РФ освободили в 5,5 раза больше территорий на Украине, чем за весь 2023 год. Life.ru подводит итоги побед ВС РФ за 2024 год. 22 декабря, 21:43 Боец Армии России в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

В этом году Армия России освободила более 190 населённых пунктов, под контроль перешло около 4500 кв. километров территории.

Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Владимир Владимирович, составили почти один миллион человек за всё время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч — иностранного производства. Российским высокоточным оружием нанесён значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Вооружённые силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45–50 процентов», — сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Этот год начался с большого успеха ВС РФ под Авдеевкой. За десять лет оккупации украинцы превратили город в крепость, ощетинившуюся бетонными огневыми точками, минными полями и противотанковыми заграждениями. Штурм такого укрепрайона требовал недюжинной смекалки, и наши бойцы проявили её.

Исход боёв за город решили российские штурмовики, прорвавшиеся в тыл украинцам через подземные коммуникации. Бойцы прошли несколько километров под землёй, захватили плацдарм в тылу врага и удерживали его до прорыва основных сил. В результате их действий, а также наступления других подразделений украинский гарнизон в Авдеевке был фактически отрезан от путей снабжения и был вынужден оставить город. Вслед за Авдеевкой ВС РФ смогли занять важный в будущем Очеретинский выступ. Именно с него в дальнейшем было организовано наступление на юге Донецкой области.

Армия России успешно продвигается в ДНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Главным событием весны стал новый заход ВС РФ в Харьковскую область. Сначала появление новых тактических знаков, а потом и наступление в области свежими силами для создания «санитарной зоны» открыло череду приграничных сражений. Всё-таки в 2023 году старая российско-украинская граница была относительно спокойным местом. Заход в Харьковскую область произошёл довольно неожиданно, на Липцовском и Волчанском направлении наши бойцы смогли занять несколько километров вражеских позиций. Благодаря их действиям количество обстрелов Белгорода кратно уменьшилось, жители города и области стали чувствовать себя безопаснее. Новая линия фронта проходит по городским кварталам Волчанска.

С начала лета ВС РФ начали готовить платформу для своих осенних успехов в Донецкой Народной Республике. Группировка войск «Центр» постепенно расширяла плацдарм у Очеретина и укрепляла близкие к нему позиции. Глобально солдаты именно этих подразделений стали героями года: они смогли добиться наибольших успехов в прошедшие месяцы, несмотря на создававшуюся годами систему обороны ВСУ в Донбассе.

Летом в Донбассе наши солдаты смогли прорваться в Часов Яр. Важную роль в этом наступлении сыграла элитная 98-я бригада ВДВ, её разведчики наводили ужас на украинцев, засевших в городских кварталах. К концу лета ВС РФ заняли целый район Часова Яра под названием Канал.



В августе ВСУ начали массированное наступление на Курскую область. Действуя малыми мобильными группами, боевики врывались в населённые пункты, грабили магазины, убивали мирных жителей. Как вскоре выяснилось, костяк ВСУ составляли украинские преступники. Но возмездие настигло насильников и убийц очень скоро. В считаные дни на Курское направление были переброшены наиболее боеспособные соединения. Прибыла и новая техника: в приграничье впервые были применены инновационные дроны-камикадзе на оптоволокне. Против таких БПЛА украинские средства РЭБ оказались совершенно бессильны.

Вторая попытка захода ВСУ в Курскую область закончилась провалом. Поля нашего приграничья усеяли тысячи тел боевиков и остовы сожжённой западной техники. Киев смог добиться лишь медийного эффекта — с военной точки зрения Украина понесла невосполнимые потери в материальных и людских ресурсах. Пиррова победа вынудила украинский режим ещё больше ужесточить мобилизацию, речь зашла о призыве в армию 18-летних студентов.

В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня.

Наступление ведёт не просто армия, а армия нового строя. Фото © ТАСС / Александр Река

ВСУ обнажили свои позиции в ДНР. Все самые опытные украинские подразделения и командиры были брошены погибать в Курское приграничье. А в ДНР наиболее опытные части нашей группировки «Центр» реализовали свои давно свёрстанные планы. Ветераны штурма Авдеевки обходили один опорник за другим. Селидово, Торецк, Курахово, Покровск стали регулярно появляться в сводках. Наступление вела и ведёт не просто армия, а армия нового строя. Как сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в сутки ВС РФ применяют 3,5 тысячи БПЛА. Каждый укрепрайон ВСУ штурмуется не в лоб, а обходится с флангов и окружается, с последующей капитуляцией или вынужденным отходом гарнизона. ВСУ в Донбассе полностью утратили инициативу, с конца лета способны лишь на более-менее активную оборону.

Осенью прорыв случился и на самом юге ДНР — пал Угледар. Высотки этой украинской крепости, высившиеся над ровными, как стол, степями были оставлены украинцами фактически без боя. Гарнизон ВСУ в городе обошли с флангов, и ему ничего не оставалось, как отступить на тыловые позиции. С Угледара, как с Авдеевки севернее, началось бесконечное отступление ВСУ на этом участке. Украинцы здесь каждый день теряют метр за метром и плавно откатываются в Днепропетровскую область.

Бои за неё — дело недалекого будущего. На некоторых участках фронта до нового региона остались считаные километры. Выход на административную границу ДНР ожидается уже в ближайшее время, на то сложились все обстоятельства. Затем нас могут ждать и более интересные события: по Конституции РФ российской территорией являются Запорожская и Херсонская области в своих довоенных границах, с региональными центрами Запорожье и Херсон соответственно. И можно не сомневаться в том, что они будут освобождены от украинского режима.

Авторы Кирилл Золотарев