ВСУ обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами, ранены 8 человек

ВСУ обстреляли центр Горловки в ДНР кассетными боеприпасами, в результате пострадали 8 мирных жителей, повреждены дома и учреждения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами ВФУ около городской больницы № 2 ранены 8 мирных граждан. В результате украинской вооруженной агрессии по проспекту Ленина (Центрально-Городской район) повреждён ряд домов и учреждений», — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

В результате удара по проспекту Ленина выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Приходько призвал не трогать и не поднимать эти боеприпасы. При обнаружении нужно позвонить по номеру телефона: +79493026918 или 101, 102, а также, по возможности, оградить место находки.

В результате атаки ВСУ в Горловке найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Фото © Telegram/Приходько РИК