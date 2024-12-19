Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 07:47

ВСУ обстреляли центр Горловки кассетными боеприпасами, ранены 8 человек

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

ВСУ обстреляли центр Горловки в ДНР кассетными боеприпасами, в результате пострадали 8 мирных жителей, повреждены дома и учреждения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами ВФУ около городской больницы № 2 ранены 8 мирных граждан. В результате украинской вооруженной агрессии по проспекту Ленина (Центрально-Городской район) повреждён ряд домов и учреждений»,написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки. Фото © Telegram/Приходько РИК

В результате удара по проспекту Ленина выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Приходько призвал не трогать и не поднимать эти боеприпасы. При обнаружении нужно позвонить по номеру телефона: +79493026918 или 101, 102, а также, по возможности, оградить место находки.

В результате атаки ВСУ в Горловке найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Фото © Telegram/Приходько РИК

В результате атаки ВСУ в Горловке найдены суббоеприпасы типа «колокольчик». Фото © Telegram/Приходько РИК

Также сейчас под огнем ВСУ Никитовский район Горловки, в зоне повышенной опасности — жилмассив «Комсомолец», посёлок шахты «19/20» Автодром, посёлок Кирова.

ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами
ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar