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Регион
19 декабря, 14:05

У Путина в кабинетах нет портретов – только икона и бюст Ломоносова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в его рабочем кабинете в Кремле не висят никакие портреты, однако там есть бюст русского учёного Михаила Ломоносова. Об этом президент сказал в ходе прямой линии, которую объединили с большой пресс-конференцией.

«У меня нет портеров в кабинете. В одном кабинете икона, а во втором стоит бюст Ломоносова», — сказал российский лидер.

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Кстати, если вам интересно, какие ещё детали есть в кабинете главы государства, то у Life.ru совершенно случайно на этот счёт завалялся материал, в котором есть виртуальная экскурсия по кабинету Путина в формате 360°.

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Life.ru

Владимир Озеров
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