ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии Путина

ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Над регионом был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В результате падения его обломков на стоянке социального объекта повреждены 7 автомобилей. Также в одном из зданий повреждены остекление и дверь», — написал он в телеграм-канале.

Также в хуторе Балки в результате прилёта снаряда в двух домах выбило окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки. В селе Двулучное FPV-дрон взорвался возле частного дома — выбиты окна, посечён забор, повреждён припаркованный рядом автомобиль.