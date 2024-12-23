Распятые на крестах. Зачем командиры 211-й бригады ВСУ пытают подчинённых На Украине очередной масштабный скандал в ВСУ: в 211-й бригаде командование пытало, избивало своих же боевиков до полусмерти и вымогало у них выплаты. Кто командует бригадой и как живёт его родня? 22 декабря, 21:15 Комбриг 211-й бригады ВСУ, в которой пытают своих же боевиков, Олег Побережнюк. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suspilne.ternopil

Почему на Украине все хотят служить в 211-й бригаде

В украинские СМИ просочились факты избиений, издевательств и вымогательства денег у военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады, которая занимается инженерными работами на фронте и в тылу. Командует ею полковник ВСУ Олег Побережнюк, его подчинённые требовали от солдатни делиться боевыми надбавками, а тех, кто отказывался, жестоко наказывали.

С начала СВО 211-я бригада на Украине считается безопасной для службы, так как непосредственно не участвует в боевых действиях: бойцы подразделения занимаются лишь инженерными работами, например строительством понтонных переправ или обустройством оборонных позиций. Поэтому среди тех, кто подпал под мобилизацию, желающих служить здесь — огромное количество, и это открывает многие возможности для злоупотреблений.

Владислав Пастух — сын заместителя Побережнюка и он же крестник самого командира — позирует на фоне подчинённого. Фото © Українська правда

Как на самом деле там служили вояки

Сначала медиасферу облетели кадры, на которых сын заместителя Побережнюка Владислав Пастух (и он же крестник самого командира) «распинал» военных на самом настоящем кресте. СМИ написали, что таким образом он разбирался с теми, кто отказывался платить.

Позже стало известно, что солдатню в бригаде регулярно били до разрыва внутренних органов и перелома костей черепа, а также держали в клетках. Кроме прочего, несчастным Пастух угрожал тем, что, мол, если денег не будет, их в итоге переведут в пехоту, где сразу бросят «на мясо» — то есть на передовую практически без шансов остаться в живых.

— У них требовали деньги с денежного вознаграждения за выполнение боевых действий, требовали определённые проценты, — заявила в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат Верховной рады Юлия Яцик.

По её сведениям, такие случаи в Незалежной не единичны. В то же время многие украинские издания пишут, что это явление в ВСУ и вовсе носит массовый характер.

Депутат Верховной рады Юлия Яцик раскрыла подробности, как служат вояки в 211-й ПМБр ВСУ. Фото © Telegram / УНИ△Н - новости Украины | война

Как режим Зеленского пытается замять скандал

Судебный процесс над непосредственным участником издевательств Владиславом Пастухом начался ещё в сентябре, а служебные проверки части велись и вовсе с начала года — однако всё это время в ВСУ пытались тщательно скрывать происходящее, а фигуранты этого дела даже умудрялись расти по службе.

Как оказалось, родственник командования бригады устраивал разборки уже долгое время — во время командировок для строительства фортификаций в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В зоне боевых действий он имел доступ к военнослужащим разных батальонов.

Сейчас режим Зеленского пытается купировать этот очередной — сильнейший — удар по престижу своей армии, но, кажется, делает только хуже, поскольку в прессу стали попадать совсем неприглядные факты того, как на самом деле в 211-й бригаде устроена служба.

Комбриг 211-й бригады Олег Побережнюк. Фото © TCH.ua

Началось с того, что министр обороны Незалежной Рустем Умеров потребовал объективного и честного расследования и наказания всех виновных. На этом фоне главком Сырский отстранил комбрига от обязанностей, в отношении Олега Побережнюка возбудили уголовное дело и отправили под стражу — правда, с возможностью внесения залога (читай, с возможностью откупиться) в размере 2,2 миллиона рублей по курсу.

Как комбриг 211-й бригады устроил свою родню и быт

И после этого выяснилось, что в бригаде служит едва ли не вся родня Побережнюка, а часть солдатни вместо службы в зоне боевых действий строит ему двухэтажный дом на малой родине — 46-летний полковник родом из Хмельницкой области.

Дом, похоже, уже третий в семье военного: ещё один, недавно построенный, нашёлся в дачном массиве в селе Устье Каменец-Подольского района, в нескольких метрах от берега реки Днестра. Он имеет три этажа с видом на реку и заметно выделяется среди старых домов на улице. Третий записан на мать Побережнюка и находится по соседству от новостройки.

Дом, который строили Побережнюку солдаты ВСУ. Фото © Telegram / УНИ△Н - новости Украины | война

Интересно полковник подходил и к решению кадровых вопросов: ключевые должности здесь занимало строго его ближайшее окружение, причём во избежание обвинений в конфликте интересов родственники служили в разных подразделениях. Их украинские следователи насчитали с десяток — это родители и сыновья, мужья и жены.

Особое положение здесь занимала семья Пастухов: отец Валерий — майор, начальник штаба, заместитель комбрига, эту должность он получил в мае 2024-го, как раз в разгар служебных проверок. Он — кавалер ордена Данилы Галицкого, который ему вручил Владимир Зеленский «за личные заслуги в укреплении обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и образцовое исполнение воинского долга».

Попавший на кадры расправы над военными его сын Владислав — командир одного из взводов в первом батальоне бригады. Когда скандал только начал разгораться, Пастух-младший сразу же перевёлся в другую часть.

Родственники осуществляли целый схематоз по зарабатыванию денег на войне: например, премировали солдат и забирали эти деньги себе. По данным некоторых изданий, за раз таким образом они могли собрать 140 тысяч гривен, или около 350 тысяч рублей по курсу. Кроме того, деньги им приносили даже те рядовые, кто строил дома для комбрига: по бумагам они оформлялись как служащие в зоне боевых действий и получали полагающиеся им надбавки. Эти деньги также уходили в карман командования.

Фигурирование в уголовном производстве даже не помешало Побережнюку стать орденоносцем. В ноябре Зеленский наградил командира 211-й понтонно-мостовой бригады орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга», а в День ВСУ президент Незалежной лично вручил Побережнюку боевой флаг.

Авторы Евгений Кузнецов