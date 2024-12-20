В Москве рабочий чуть не потерял голову, пытаясь починить лифт
В Москве лифт зажал голову рабочего и поехал вверх
В Москве рабочий чуть не остался без головы при ремонте лифта. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина чинил грузоподъёмную машину на десятом этаже дома на Самокатной улице в районе Лефортово. Внезапно двери захлопнулись и зажали голову сотрудника. Лифт медленно поехал вверх, зажав голову рабочего.
В результате кабина поднялась примерно на метр от земли. К счастью мимо проходил жилец дома. Он схватил пленника лифта за ноги и 15 минут удерживал до прибытия спасателей. Пострадавшего госпитализировали.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images