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20 декабря, 10:49

В Москве рабочий чуть не потерял голову, пытаясь починить лифт

В Москве лифт зажал голову рабочего и поехал вверх

В Москве рабочий чуть не остался без головы при ремонте лифта. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина чинил грузоподъёмную машину на десятом этаже дома на Самокатной улице в районе Лефортово. Внезапно двери захлопнулись и зажали голову сотрудника. Лифт медленно поехал вверх, зажав голову рабочего.

В результате кабина поднялась примерно на метр от земли. К счастью мимо проходил жилец дома. Он схватил пленника лифта за ноги и 15 минут удерживал до прибытия спасателей. Пострадавшего госпитализировали.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Никита Никонов
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