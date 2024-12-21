Неподходящий псевдоним и увлечение ботоксом: Эти ошибки мешают развитию личного бренда

Многие эксперты, развивая свой личный бренд, совершают ряд ошибок, которые портят их репутацию. PR-специалист Алёна Оленева в беседе с «Вечерней Москвой» выделила основные из них.

Например, многие пытаются быть мастерами на все руки. Непонятность в позиционировании только ухудшит продвижение вашего личного бренда. Эксперт советует сосредоточиться на одной нише и чётко указать свою специализацию в соцсетях и на сайте.

Важно правильно выбрать псевдоним: сложные или ассоциативные имена могут затруднить продвижение. Кардинальные изменения во внешности также могут испортить репутацию и закрыть доступ к медийным площадкам.

«Репутацию эксперта могут испортить перекаченные губы, большое количество пластических операций, увлечение ботоксом, цветные волосы, татуировки, которые невозможно скрыть под одеждой», — считает PR-специалист.

Ещё одна ошибка начинающих экспертов — считать, что они слишком мало знают, чтобы делиться своим опытом. Оленева рекомендует не ждать какого-то определённого возраста, чтобы начать делиться всеми своими полученными знаниями и накопленными опытом.