Неподходящий псевдоним и увлечение ботоксом: Эти ошибки мешают развитию личного бренда
PR-специалист Оленева: Репутацию эксперта могут испортить перекаченные губы
Женщина с перекаченными губами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NatashaRamenskaya
Многие эксперты, развивая свой личный бренд, совершают ряд ошибок, которые портят их репутацию. PR-специалист Алёна Оленева в беседе с «Вечерней Москвой» выделила основные из них.
Например, многие пытаются быть мастерами на все руки. Непонятность в позиционировании только ухудшит продвижение вашего личного бренда. Эксперт советует сосредоточиться на одной нише и чётко указать свою специализацию в соцсетях и на сайте.
Важно правильно выбрать псевдоним: сложные или ассоциативные имена могут затруднить продвижение. Кардинальные изменения во внешности также могут испортить репутацию и закрыть доступ к медийным площадкам.
«Репутацию эксперта могут испортить перекаченные губы, большое количество пластических операций, увлечение ботоксом, цветные волосы, татуировки, которые невозможно скрыть под одеждой», — считает PR-специалист.
Ещё одна ошибка начинающих экспертов — считать, что они слишком мало знают, чтобы делиться своим опытом. Оленева рекомендует не ждать какого-то определённого возраста, чтобы начать делиться всеми своими полученными знаниями и накопленными опытом.
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