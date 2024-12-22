Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Два населённых пункта в Брянской области подверглись атакам со стороны ВСУ поздним вечером 22 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — отметил губернатор.
Второй удар пришёлся на посёлок Красный Бор в том же районе. По словам Богомаза, в результате атаки мирный житель получил ранения грудной клетки и лица. Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заверил глава региона.
Ранее Владимир Путин рассказал, какой будет реакция России на недавний налёт дронов ВСУ на Казань. Противник пожалеет, что решился на этот коварный шаг, заверил президент.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek