Под Новосибирском нашли тело экс-замначальника УФСКН, входившего в банду Трунова
ТАСС: Под Новосибирском обнаружили тело экс-замначальника регионального УФСКН
В одном из сёл Ордынского района Новосибирской области нашли тело Андрея Андреева — бывшего замначальника регионального УФСКН и члена преступной группировки Александра Трунова, сколотившего преступную группировку. Следователи провели осмотр места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Новосибирской области.
«Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
По данным ТАСС, тело Андреева нашёл его знакомый. Мужчина переживал, что товарищ долго не выходит на связь, и решил его проведать. В частном доме он обнаружил тело Андреева, которое лежало рядом с крутой лестницей, ведущей со второго на первый этаж. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, был это несчастный случай или убийство.
Федеральная служба по контролю за наркотиками (ФСКН) России была упразднена в 2016 году. Основные функции и полномочия ФСКН были переданы Министерству внутренних дел (МВД) России.
Напомним, в 2015 году суд вынес приговор известной банде Трунова, на счету которой многие тяжкие преступления. В преступную группировку входил и Андреев, которого приговорили к 11 годам колонии со штрафом в 805 тысяч рублей. Позже суд снизил ему срок наказания до 7 лет колонии и сумму штрафа до 300 тысяч рублей. В итоге экс-замначальника УФСКН вышел по УДО в ноябре 2016 года.
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