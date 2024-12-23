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23 декабря, 11:08

Под Новосибирском нашли тело экс-замначальника УФСКН, входившего в банду Трунова

ТАСС: Под Новосибирском обнаружили тело экс-замначальника регионального УФСКН

В одном из сёл Ордынского района Новосибирской области нашли тело Андрея Андреева — бывшего замначальника регионального УФСКН и члена преступной группировки Александра Трунова, сколотившего преступную группировку. Следователи провели осмотр места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Новосибирской области.

«Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

По данным ТАСС, тело Андреева нашёл его знакомый. Мужчина переживал, что товарищ долго не выходит на связь, и решил его проведать. В частном доме он обнаружил тело Андреева, которое лежало рядом с крутой лестницей, ведущей со второго на первый этаж. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, был это несчастный случай или убийство.

Федеральная служба по контролю за наркотиками (ФСКН) России была упразднена в 2016 году. Основные функции и полномочия ФСКН были переданы Министерству внутренних дел (МВД) России.

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Напомним, в 2015 году суд вынес приговор известной банде Трунова, на счету которой многие тяжкие преступления. В преступную группировку входил и Андреев, которого приговорили к 11 годам колонии со штрафом в 805 тысяч рублей. Позже суд снизил ему срок наказания до 7 лет колонии и сумму штрафа до 300 тысяч рублей. В итоге экс-замначальника УФСКН вышел по УДО в ноябре 2016 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pujislab

Алена Пенчугина
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