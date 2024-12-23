Армия России разбомбила аэродромы и склады дронов ВСУ

В ходе специальной военной операции бойцы ВС России за последние сутки поразили военные аэродромы и склады, где хранились ударные беспилотники ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах», — информирует оборонное ведомство.

В Минобороны уточнили, что для нанесения ударом использовались ударные БПЛА, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска.