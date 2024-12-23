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23 декабря, 13:44

«Закопают»: Боярский поставил крест на певческой карьере внучки из-за одного нюанса

Михаил Боярский: Известная фамилия не даст внучке пробиться на сцену

Михаил Боярский и его внучка Екатерина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boyarskaya.katerina, © ТАСС / Андрей Чепакин

Михаил Боярский и его внучка Екатерина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boyarskaya.katerina, © ТАСС / Андрей Чепакин

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился, что не видит свою 26-летнюю внучку Екатерину, которая начала музыкальную карьеру ещё в прошлом году, на сцене по нескольким причинам. Одной из них он назвал известную фамилию.

«С фамилией Боярская не попадёшь никуда. Это, конечно, мешает и закопают быстрее. Лиза (актриса Елизавета Боярская. — Прим. Life.ru) прошла всё — и огонь, и медные трубы, она выстояла в этой борьбе, победила. А что касается Кати, это сразу конкуренция, а она ещё ребёнок», — прокомментировал артист в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам актёра, главное, что он может сделать для своей внучки, — это помочь ей вовремя «отказаться от того, чего не можешь».

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А ранее Life.ru сообщал, что Елизавета Боярская исполнит главную роль в новой экранизации «Морозко». В картине также снимутся Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова и другие актёры. Режиссёром выступит Эдуард Бордуков, известный по фильмам «Коробка», «На острие» и «Я буду жить».

Мария Любицкая
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