«Магнит» в регионе закрыли на два месяца из-за кишащих червями конфет

Магазин «Магнит» закрыли на 60 дней из-за червяков в популярных конфетах. Речь идёт о продукции марки «Красный Октябрь» под названием «Маска», выяснили эксперты SHOT ПРОВЕРКИ.

Женщина купила конфеты в одном из магазинов города. Вернувшись домой и открыв упаковку, она обнаружила в сладостях червячков. Не смирившись с ситуацией, женщина обратилась в местный Роспотребнадзор. В ходе проверки специалисты установили, что найденные насекомые являются зародышами какаовых огнёвок, которые могут обитать в зерне, крупах, шоколаде и даже табаке. Они заполнили не только конфеты, но и другие кондитерские изделия, орехи и сухофрукты, распространяясь по всему торговому залу «Магнита».

Кроме наличия червяков, в магазине были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм, касающихся уборки, хранения и продажи пищевой продукции. В судебном разбирательстве представители «Магнита» утверждали, что все недостатки были устранены и проведена дезинфекция. Тем не менее суд признал магазин виновным по статье 6.3 часть 1 КоАП РФ за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.