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23 декабря, 18:35

Суд в Китае приговорил к смертной казни врезавшегося в толпу водителя

В Китае приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ. В результате инцидента пострадали 18 школьников, передаёт CCTV.

«Обвиняемый приговорён к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и лишением политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности», — говорится в решении суда.

Дело обвиняемого Хуан Вэня рассматривалось публично 23 декабря. На суде мужчина заявил, что совершил преступление из-за финансовых проблем и ссор в семье.

Ранее Life.ru публиковал видео с места этого страшного ДТП, которое произошло 19 ноября. Родители учеников сами задержали водителя внедорожника. Некоторые из пострадавших были отправлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В Китае казнили чиновника-коррупционера
В Китае казнили чиновника-коррупционера
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Полина Никифорова
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