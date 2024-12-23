Суд в Китае приговорил к смертной казни врезавшегося в толпу водителя

В Китае приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ. В результате инцидента пострадали 18 школьников, передаёт CCTV.

«Обвиняемый приговорён к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и лишением политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности», — говорится в решении суда.

Дело обвиняемого Хуан Вэня рассматривалось публично 23 декабря. На суде мужчина заявил, что совершил преступление из-за финансовых проблем и ссор в семье.