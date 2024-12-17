В Китае казнили чиновника-коррупционера

Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР (ЦТК).

«По решению Верховного народного суда утром 17 декабря Народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что Ли Цзяньпин, занимая различные должности, незаконно присвоил более 1,43 миллиарда юаней (что эквивалентно более 199 миллионам долларов по нынешнему курсу) государственных средств. Кроме того, чиновник получил взятки на сумму свыше 577 миллионов юаней (более 80 млн долларов) и нецелевым образом потратил более миллиарда юаней (146 млн долларов).

Также суд установил, что Ли Цзяньпин содействовал преступной организации, возглавляемой ранее осуждённым Чжао Вэньюанем. В постановлении подчёркивается, что его действия нанесли «особенно тяжёлый ущерб интересам страны и народа».

Приговор Ли Цзяньпину был вынесен в сентябре 2022 года. После апелляции в августе этого года Верховный народный суд района Внутренняя Монголия оставил решение в силе. Перед исполнением приговора чиновнику было разрешено провести прощальную встречу с родственниками.