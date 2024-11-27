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27 ноября, 08:28

Министр обороны Китая попался на коррупции

FT: министра обороны Китая Дун Цзюня заподозрили в коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Обложка © TACC / AP

Министр обороны Китая Дун Цзюнь. Обложка © TACC / AP

Министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием. Его подозревают в коррупции в рамках более широкого расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет Financial Times.

Глава МО КНР Дун Цзюнь стал третьим руководителем ведомства, против которого было начато следствие о подозрении в коррупции. Его предшественник Ли Шанфу пробыл на данной должности всего 7 месяцев, после чего был смещён и попал под следствие также из-за коррупции. Нынешний министр находится на данном посту с декабря 2023 года.

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А ранее Life.ru рассказывал, как китайскому чиновнику Чэнь Цзисину вынесли крайне жёсткий приговор за взятки почти на 40 миллионов долларов. Он злоупотреблял своим служебным положением на разных должностях в период с 2002 по 2020 годы. Примечательно, что выйдя на пенсию, Цзисин продолжал пользоваться своим статусом. Его приговорили к смертной казни.

Мария Любицкая
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