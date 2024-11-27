Министр обороны Китая попался на коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием. Его подозревают в коррупции в рамках более широкого расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет Financial Times.

Глава МО КНР Дун Цзюнь стал третьим руководителем ведомства, против которого было начато следствие о подозрении в коррупции. Его предшественник Ли Шанфу пробыл на данной должности всего 7 месяцев, после чего был смещён и попал под следствие также из-за коррупции. Нынешний министр находится на данном посту с декабря 2023 года.