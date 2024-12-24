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24 декабря, 08:22

Названы ошибки россиян в соцсетях, которыми с радостью воспользуются домушники на Новый год

Эксперт Гринин: Современные домушники ищут жертв в соцсетях

Кадр из фильма © «Один дома» реж. Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Кадр из фильма © «Один дома» реж. Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Новогодние каникулы — это излюбленное время для домушников. Пока никого нет дома, они беспрепятственно попадают в жилище и обчищают его практически до голых стен. Как оградить себя от нежеланных гостей и не превратить отдых в череду походов в полицию, рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

По словам эксперта, главной ошибкой современного поколения является привычка выкладывать все свои планы в соцсети. Ворам даже делать ничего не надо: зашёл на страничку потенциальной жертвы и увидел билеты с конкретной датой и временем отъезда. Поэтому такие вещи, как советует Гринин, лучше не публиковать на всеобщее обозрение, в особенности если дома хранятся деньги и ценности.

«Потенциальные жертвы сегодня облегчили жизнь домушникам. Открываешь соцсеть предполагаемого объекта, видишь, что владельцы на Новый год собираются ехать на Гоа и даже фото билетов выставили с датами и временем отправления», — отметил Гринин.

Жилище можно оборудовать сигнализацией, чтобы защитить его от воров. Для этого стоит обратиться в частные охранные предприятия. Преступник, увидев, что дверь защищена, вряд ли согласится идти на такой риск. Также о своём отъезде следует сообщить соседям и попросить их забирать рекламу из почтового ящика и дверных ручек. Украшение и деньги лучше прятать в сейф или отправлять на хранение в банковскую ячейку.

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На первых и вторых этажах следует поставить решётки и противовзломные конструкции. Обращать внимание на подозрительные машины во дворе без номеров и незнакомцев, трущихся у подъезда. Сообщить о них следует в полицию. Штраф за ложный вызов в этом случае не грозит, подчеркнул Гринин в беседе с «Москвой 24».

Ранее россиянам рассказали, как распознать вора-домушника в костюме курьера. Как правило, настоящие курьеры знают код от домофона и номер квартиры, куда несут заказ. Подобные вопросы могут сбить с толку злоумышленника. Если вы никого не ждёте, лучше вовсе не открывать дверь. Для безопасности даже настоящих курьеров не следует пускать в квартиру и просить их оставлять заказ у двери.

Алёна Зиновьева
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