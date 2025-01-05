Русофобки на сцене. Как Тина Кароль и другие известные певицы Украины мечтают уничтожить Россию Многие маститые звёзды украинской эстрады либо являются выходцами из России, либо состоялись благодаря ей или СССР. Однако вместо благодарности поющие украинки проклинают свою русскую родню и общую большую родину. Кто это? 4 января, 21:15 Украинские певицы Тина Кароль, Руслана Лыжичко, Оксана Билозир. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / Sketchepedia, © Telegram / Оксана БІЛОЗІР, © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Wiktor Dabkowski, dpa / picture-alliance / Annette Riedl

Как уроженка Магадана Тина Кароль стала боевиком

Летом прошлого года популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала фото и видео из лагеря подготовки боевиков «Азова»*, где она прошла курс военной подготовки по тактической медицине по протоколу ASM MARCH, научилась держать оружие, стрелять. По словам артистки, её учили всему полезному ветераны батальона нацистов. Тогда же она заявила о намерении посетить зону боевых действий.

Сейчас Тина Кароль — одна из топовых звёзд украинской эстрады. Руку к её раскрутке приложил сам ныне арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский. За кулисами эстрады недоброжелатели певицы судачат, что отношения стареющего бизнесмена и молодящейся артистки могут быть намного глубже обычных партнёрских.

Звезда украинской эстрады Тина Кароль. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Annette Riedl

Этим, мол, может объясняться любовь к Кароль власть предержащих на Украине: в своё время один президент — Виктор Ющенко — пожаловал певице звание заслуженной артистки Украины, второй — Пётр Порошенко — народной. У певицы есть серьёзные государственные награды: орден княгини Ольги, которым на Украине награждают женщин за заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также медаль «За доблесть и труд».

Настоящее имя Тины Кароль — Татьяна Либерман. Ей 39 лет, она уроженка Магадана. России же она обязана не только рождением, но и популярностью. В 2005 году на фестивале «Новая волна», проходившем тогда в Юрмале, не победившая ни в каких номинациях девушка сумела очаровать присутствующую там в жюри Аллу Пугачёву. Тогдашняя Примадонна вручила ей свой собственный приз "Золотая звезда Аллы" и 50 тысяч долларов. На эти деньги Либерман сняла свой первый клип и начала превращаться в уже известную зрителю Тину Кароль.

Помощница ВСУ Руслана Лыжичко

Певица Руслана Лыжичко. Фото © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Wiktor Dabkowski

Сверхпопулярная в 2004 году победительница Евровидения Руслана Лыжичко с 2014 года на всех площадках поносит Россию, а с начала СВО в своих соцсетях постоянно собирает донаты для ВСУ. Правда, в последнее время их становится всё меньше: в один из последних таких сборов народная артистка Украины едва смогла выпросить у украинцев пять тысяч долларов.

Взорвав Евровидение своими «Дикими танцами», Руслана поддалась обаянию новых прозападных элит, которым нужна была такая яркая звезда для продвижения русофобской повестки. «Плюшек» для неё они не жалели: в 2004–2005 годах Лыжичко назначили послом доброй воли ЮНИСЕФ, в 2006 году она стала депутатом Верховной рады от партии Ющенко «Наша Украина», в 2013-м стала почётным гражданином Львова.

В том же году Лыжичко вошла в десятку самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. А после очередного Майдана — в марте 2014 года — Государственный департамент США наградил её Международной женской премией за отвагу. Впрочем, когда Руслана съездила в Донбасс и лично убедилась в том, что на самом деле на Украине идёт гражданская война, она было попыталась призвать элиты к миру, но было поздно. Её не просто не послушали, но и обвинили в «прокремлёвской позиции». В итоге в Незалежной после этого артистка оказалась никому не нужна.

Руслана Лыжичко тоже имеет российские корни. Мать певицы Нина Сапегина — уроженка Свердловска (ныне Екатеринбург). До сих пор в России живут многочисленные родственники певицы, которых она собиралась навестить в рамках так и не состоявшегося тура по России. Теперь Лыжичко стыдливо молчит о них, выпячивая лишь своё родство с отцом — из якобы гуцульского рода.

Певица и экс-министр Оксана Билозир

Народная артистка Украины Оксана Билозир. Фото © Wikipedia / Водник

Самая возрастная из когорты певиц-русофобок — Оксана Билозир. В своё время 67-летняя народная артистка Украинской ССР была обласкана советской властью настолько, что уже во времена независимости её советские статус и репутация позволили Билозир стать депутатом Верховной рады, а позже и министром культуры Незалежной.

При этом Оксана Билозир известна тем, что в советскую эпоху хвасталась, что её мать — «первая комсомолка на селе», а в постсоветскую — что она дочь полковника УПА*. Ярой русофобкой она стала ещё перед первым Майданом 2004 года, когда вошла во фракцию партии Ющенко «Наша Украина». С 2014 года Билозир регулярно участвует в разных официальных мероприятиях а-ля «Как победить Россию».

А в этом году даже ездила в захваченную нацистами российскую Суджу — поддержать освободителей Неньки. Там она фотографировалась с укровояками на фоне уже ставшей символом вандализма ВСУ разграбленной и разрисованной «Пятёрочки», осквернила разрушенный и разворованный ими местный православный храм баптистскими песенками и дала импровизированный концерт.

Из своей яркой русофобской позиции Билозир, словно нефть, выкачивает деньги. Она владеет строительной компанией, которая, вероятно, не без помощи покровителей во власти — прежде всего благодаря куму Петру Порошенко — под застройку получает лакомые участки недвижимости в Киеве. Похоже, близкие связи Билозир поддерживает и с «палачом Донбасса» — по сути, первым постмайданным правителем Украины Александром Турчиновым. Именно он, будучи и.о. президента Украины в 2014 году, развязал войну в Донбассе. Ещё одно прозвище Турчинова — «кровавый пастор»: он пастор западной — протестантской — ветви христианства, баптист.

Вероятно, поэтому родня Билозир — в постмайданной Украине «в шоколаде». Старший сын артистки — генеральный директор национальной компании «Украгролизинг», это госкомпания, через которую прокачиваются миллиарды гривен на финансирование лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Младший — бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Невестка — депутат Верховной рады, известная заявлением, что на Украине, дескать, есть ещё 3,7 миллиона «бесхозных» мужчин, которых можно отправить на фронт.

Авторы Евгений Кузнецов