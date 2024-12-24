Американского шпиона Спектора приговорили в России к 15 годам тюрьмы и штрафу в 14 млн
Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд вынес приговор в отношении американца Джина Спектора, мужчина будет отправлен в колонию строгого режима на 15 лет по обвинению в шпионаже. Об этом свидетельствуют материалы суда.
«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, а по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья.
Кроме того, судья не стала отменять ранее назначенный американцу штраф, размер которого составляет 14 миллионов рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, детали не разглашались из-за информации по гостайне.
Напомним, Спектор родился в Ленинграде, затем уехал в США и получил американский паспорт. Долгое время он стоял во главе компании «Медполимерпром», занимавшейся производством лекарств. В 2020 году Спектор стал фигурантом дела о взятке, ему вменялось посредничество при передаче денег. Российский суд отправил обвиняемого в тюрьму на 3,5 года.
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