Американского шпиона Спектора приговорили в России к 15 годам тюрьмы и штрафу в 14 млн

Мосгорсуд вынес приговор в отношении американца Джина Спектора, мужчина будет отправлен в колонию строгого режима на 15 лет по обвинению в шпионаже. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, а по совокупности (с предыдущим приговором) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Кроме того, судья не стала отменять ранее назначенный американцу штраф, размер которого составляет 14 миллионов рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, детали не разглашались из-за информации по гостайне.