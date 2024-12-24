VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом

VK объявила о запуске инициативы OpenVK для публикации программного обеспечения с открытым кодом. В рамках этой программы компания будет делиться проектами в области IT-систем, инструментов для разработчиков и моделей искусственного интеллекта. Среди доступных проектов — платформа Tarantool для высоконагруженных приложений, система мониторинга StatsHouse и дизайн-система VKUI.

«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», — отметил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Кроме того, в OpenVK доступны модели ИИ и библиотеки для их создания, включая модель синтеза речи, которая придаёт искусственной речи эмоциональные оттенки, делая её более естественной. Ссылки на разработки будут регулярно обновляться новыми продуктами.