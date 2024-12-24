VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом
VK объявила о запуске инициативы OpenVK для публикации программного обеспечения с открытым кодом. В рамках этой программы компания будет делиться проектами в области IT-систем, инструментов для разработчиков и моделей искусственного интеллекта. Среди доступных проектов — платформа Tarantool для высоконагруженных приложений, система мониторинга StatsHouse и дизайн-система VKUI.
«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», — отметил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.
Кроме того, в OpenVK доступны модели ИИ и библиотеки для их создания, включая модель синтеза речи, которая придаёт искусственной речи эмоциональные оттенки, делая её более естественной. Ссылки на разработки будут регулярно обновляться новыми продуктами.
Ранее Life.ru рассказывал, что эксперты VK Tech создали обучающий курс для технических специалистов уровня middle и senior. Все желающие смогут на практике освоить современные облачные технологии в рамках бизнес- и ИТ-проектов, научившись строить надёжную IT-инфраструктуру. Практические задания помогут приобрести востребованные навыки работы с облачными решениями на базе платформы VK Cloud.
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