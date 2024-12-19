«VK Музыка» подвела персональные итоги года

«VK Музыка» представила персональные итоги года, где каждый пользователь сможет вспомнить свой музыкальный год. Впервые они могут увидеть расширенную информацию, охватывающую до 18 метрик. Итоги доступны в отдельном приложении и в музыкальном разделе соцсети «ВКонтакте».

Теперь для пользователей доступны количество треков и минут, затраченных на них в 2024 году. Песню, с которой начался год, а также какой жанр и артист лидировали. Можно узнать особенности по настроениям, наиболее музыкальному месяцу и другим критериям. Индивидуальная статистика формируется исходя из личных данных пользователей за год. Они могут делиться любыми метриками в соцсетях вместе с персональным плейлистом из любимых треков года.

Кроме того, VK представила итоги Студии – сервиса для артистов, анализирующего данные из музыкального раздела и прилегающих приложений. Студия предлагает до 16 метрик для артистов, которые они могут распространять среди своих слушателей.

В этом году показатели содержат информацию об аудитории, разделенной на группы: фанаты, часто и иногда слушающие, а также число дней в хит-параде треков и альбомов, топ-3 самых добавляемых и делимых треков.