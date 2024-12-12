Премьера документального проекта «Поле битвы. Афганистан» состоялась на VK Видео

На платформе VK Видео состоялась премьера документального проекта «Поле битвы. Афганистан». В рамках программы эксперты, политологи и участники событий обсуждают и анализируют значимость этого региона для Азии, причины и последствия бесконечных конфликтов, а также цену, которую великие державы заплатили за контроль над Афганистаном.

Дата выхода проекта имеет особое значение: 12 декабря 1979 года было принято решение ЦК КПСС о введении советских войск в Афганистан. За время конфликта через страну прошло более полумиллиона наших солдат. В течение всего дня в рамках проекта представлены уникальные материалы, в которых эксперты делятся своими взглядами на войну в Афганистане и рассказывают историю конфликта — от эпохи Британской Империи до наших дней.

«Когда Горбачёв решил, что это ошибка, мы ушли из Афганистана. Но ввод войск в страну был логичным ответом на чужую мощнейшую экспансию. А вывод войск был трагической ошибкой, он отражал представления перестройки — «ах, это ошибочная война, ах, это преступление». Но я полагаю, что это был мощный имперский шаг, шаг оборонный, шаг направленный на сбережение империи. И пресечение этой акции привело к распаду Советского Союза» — рассказывает Александр Проханов, писатель и публицист.

Как вспоминает Сергей Гончаров, президент «Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», задача была сформулирована четко и ясно: необходимо было сменить президента Амина, который, по сути, перешёл на сторону США. Руководство страны осознавало, что без активных действий американские войска могут войти в Афганистан, что приведёт к потере этого региона.

Одной из главных тем, которую будут исследовать эксперты, станет роль Соединенных Штатов в создании и поддержке Аль-Каиды и Усамы Бин Ладена. Среди участников обсуждения будут офицеры спецподразделения «Альфа», которые принимали участие в знаменитом штурме дворца Амина, а также военные разведчики, лётчики и командиры подразделений, сражавшиеся в Афганистане. Геополитические аспекты проекта будут освещены известными востоковедами, политологами и дипломатами, включая двух чрезвычайных и полномочных послов России в Афганистане.