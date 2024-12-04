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4 декабря, 15:34

Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru

Платформа VK запустила веб-версию своего сервиса «VK Видео» на отдельном домене vkvideo.ru. Это поможет зрителям заходить туда прямо из поисковой строки браузера и быстрее находить контент, сообщается в пресс-релизе компании.

Внутри сервиса также обновили некоторые элементы. Теперь зритель может перенести подписки с других платформ, чтобы наблюдать за любимыми авторами при смене хостинга. Также появился блэклист, куда можно добавлять каналы, которые неинтересны. Разработаны новые блоки «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу».

«Отдельный домен «VK Видео» позволит быстрее внедрять технологии и инструменты для авторов и откроет новые возможности для монетизации: например, более гибкие модели размещения рекламы или премиум-функции для видеоблогеров», — заявил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

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Ранее команда VK подвела первые итоги работы программы монетизации авторов «VK Видео». С момента запуска в сентябре 2024 года средний доход участников программы вырос в 2,5 раза. На данный момент число производителей контента уже достигло 81 тысячи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Николай Рюмин
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