Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru

Платформа VK запустила веб-версию своего сервиса «VK Видео» на отдельном домене vkvideo.ru. Это поможет зрителям заходить туда прямо из поисковой строки браузера и быстрее находить контент, сообщается в пресс-релизе компании.

Внутри сервиса также обновили некоторые элементы. Теперь зритель может перенести подписки с других платформ, чтобы наблюдать за любимыми авторами при смене хостинга. Также появился блэклист, куда можно добавлять каналы, которые неинтересны. Разработаны новые блоки «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу».

«Отдельный домен «VK Видео» позволит быстрее внедрять технологии и инструменты для авторов и откроет новые возможности для монетизации: например, более гибкие модели размещения рекламы или премиум-функции для видеоблогеров», — заявил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.